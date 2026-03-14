YouTuber Çağdaş Işıl'ın Hollanda Macerası Neden Kabusa Dönüştü?

YouTuber Çağdaş Işıl, Hollanda’ya göç ettikten sonra yaşadığı zorlukları detaylı bir şekilde anlattı. Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalar, takipçileri arasında büyük bir yankı uyandırdı. Işıl, göç sürecinin ardından yaşadığı maddi sıkıntılar ve kişisel sorunlar hakkında bilgi verdi.

Işıl, eşi ve çocuklarıyla birlikte Hollanda'ya yerleşme kararı aldıktan sonra yaşadığı zorlukları dile getirerek, "Battım, evsiz kaldım, boşandım" ifadelerini kullandı. Bu süreçte yaşadığı deneyimlerin kendisini nasıl etkilediğini ve ailevi sorunlarını aktardı.

Hollanda'ya Göç ve İlk Zorluklar Nelerdi?

Çağdaş Işıl, 2024 Şubat ayında ailesiyle birlikte Hollanda’ya göç ettiğini belirtti. İlk başlarda Amsterdam’da ev bulmakta zorlandıklarını ifade eden Işıl, bu nedenle 1-2 ay boyunca Airbnb’de konaklamak zorunda kaldıklarını söyledi. Bu durum, onun için oldukça stresli bir süreç haline geldi.

Işıl, Hollanda'da hayatını sürdürebilmek için çeşitli işlerde çalışmaya başladığını ve dil öğrenme çabası içinde olduğunu aktardı. "Hem dili öğrenmek hem de para kazanmak için Uber’de kuryelik yapmaya başladım" diyen Işıl, yaşadığı maddi sıkıntıları da gözler önüne serdi.

İş Hayatındaki Zorluklar ve Sonuçları Neler Oldu?

Youtuber, 6-7 ay sonra tüm birikimini bir tavuk kızartma dükkanına yatırdığını fakat bu işin de başarısızlıkla sonuçlandığını belirtti. "Hayatımın en büyük hatasıydı, iş battı" diyerek yaşadığı hayal kırıklığını dile getirdi. Eşinden ayrılma sürecinin de bu dönemde yaşandığını vurguladı.

Işıl, "Eşim benden ayrılmak istediğini söyledi. Param yok, evim yok, çalabileceğim bir kapı da yoktu" diyerek içinde bulunduğu zor durumu aktardı. Rotterdam’da küçücük bir odada üç kişiyle yaşamaya başladığını ve maddi sıkıntılarının devam ettiğini ifade etti.

Gelecek İçin Aldığı Kararlar ve Dönüş Süreci Nasıldı?

Işıl, 750 Euro kazanmasına karşın 800 Euro kira ödemek zorunda kaldığını belirtti. Bir süre sucuk fabrikasında çalıştıktan sonra mimarlık ofisinde iş bulduğunu ancak yine de ev bulamadığını aktardı. 40 yaşına geldiğinde bu duruma daha fazla dayanamayacağını anladığını ve Türkiye’ye dönme kararı aldığını söyledi.

Son olarak, "Tek amacım mutlu bir baba olmaktı" diyerek yaşadığı süreci özetledi. Bu durum, onun için sadece maddi kayıplar değil, aynı zamanda ailevi bağların da zayıflamasına neden oldu. Çağdaş Işıl’ın yaşadığı bu zorlu süreç, sosyal medya kullanıcıları tarafından geniş bir şekilde tartışılmaya devam ediyor.