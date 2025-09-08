Dolar
41,2755 %0,27
Euro
48,4698 %0,47
Gram Altın
4.823,54 % 1,43
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Magazin Yeşilçam'ın Efsanesi Türkan Şoray'dan Kadın Temsiline Dair Açıklamalar

Yeşilçam'ın Efsanesi Türkan Şoray'dan Kadın Temsiline Dair Açıklamalar

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
Yeşilçam'ın Efsanesi Türkan Şoray'dan Kadın Temsiline Dair Açıklamalar
Okunma Süresi: 2 dk

Türk sinemasının önemli isimlerinden biri olan Türkan Şoray, sinema kariyerine dair dikkat çekici değerlendirmelerde bulundu. "Selvi Boylum Al Yazmalım", "Vesikalı Yarim" ve "Acı Hayat" gibi klasik filmlerle tanınan Şoray, Kreaktivist dergisine verdiği röportajda, kadın temsillerinin sinemadaki yeri ve set hayatına duyduğu özlemi dile getirdi.

Set Özlemi ve Dostluklar

Usta oyuncu, sinema dünyasının kendine has dinamiklerini özlediğini ifade ederek, "Setlerdeki dayanışmayı, o samimi telaşı, dostlukları, anlatılan hikâyeleri özlüyorum. Her şey büyük bir ciddiyetle, sevgiyle yapılırdı" şeklinde konuştu. Bu sözler, sinemanın geçmişteki sıcak atmosferine ve işbirliğine vurgu yaparken, aynı zamanda günümüzdeki değişimlere de işaret ediyor.

Kadın Hikâyelerine Dikkat Çekiyor

Türkan Şoray, kadın hikâyelerinin daha fazla anlatılması gerektiğini savundu. "Kadın hikâyeleri daha çok anlatılsın isterim. Benim yaşlarımda bir kadının hikâyesini anlatan senaryo olursa sinema yapabilirim" ifadeleri, Şoray'ın sinemada kadınların yaşadığı deneyimlerin daha görünür olması gerektiğine yönelik düşüncelerini ortaya koyuyor. Bu yaklaşım, kadınların sadece gençlik dönemlerinde değil, tüm yaşam süreçlerinde güçlü bir şekilde temsil edilmesi gerektiği mesajını taşıyor.

Yaş ve Temsil Üzerine Eleştiriler

Türkan Şoray, Türkiye'de belli bir yaştan sonra kadın oyunculara sınırlı roller verilmesine dikkat çekerek, "Ülkemizde belli bir yaştan sonra kadın oyunculara senaryolarda fazla yer verilmiyor ya da tek tip roller veriliyor. Yurt dışında bu böyle değil" dedi. Bu açıklamalar, Türk sinemasındaki cinsiyet eşitsizliği ve yaşa dayalı kalıp yargıların sorgulanmasına zemin hazırlıyor. Şoray, cesur senaryoların eksikliğine de vurgu yaparak, "Kadınların yaş aldıkça güzelleştiğini fark eden bir bakış açısına ihtiyacımız var" şeklinde konuştu.

Türkan Şoray'ın bu sözleri, sinema sektöründe kadın temsiline dair önemli bir tartışmanın kapılarını aralıyor. Sinemanın her döneminde kadınların güçlü bir şekilde yer alması gerektiği gerçeği, usta oyuncunun açıklamaları ile bir kez daha gündeme geliyor.

#Oyuncu
#Türk Sineması
#Yeşilçam
#Türkan Şoray
Türkiye'de Sosyal Medya Erişiminde Sorunlar Yaşanıyor
Türkiye'de Sosyal Medya Erişiminde Sorunlar Yaşanıyor
#Teknoloji / 08 Eylül 2025
Trabzonspor’un Yeni Kalecisi Andre Onana Geliyor
Trabzonspor’un Yeni Kalecisi Andre Onana Geliyor
#Spor / 08 Eylül 2025
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Magazin
MTV Video Müzik Ödülleri'nde Alix Earle'in Cesur Elbisesi Dikkat Çekti
MTV Video Müzik Ödülleri'nde Alix Earle'in Cesur Elbisesi Dikkat Çekti
Magazin
Kenan İmirzalıoğlu Düğünde Coştu
Kenan İmirzalıoğlu Düğünde Coştu
Balık Tezgahları Dolup Taştı! Fiyatlar Daha da Düşecek
Balık Tezgahları Dolup Taştı! Fiyatlar Daha da Düşecek
Facebook’ta Erişim Sorunu: 8 Eylül 2025’te Türkiye’de Kullanıcılar Platforma Giremedi
Facebook’ta Erişim Sorunu: 8 Eylül 2025’te Türkiye’de Kullanıcılar Platforma Giremedi
Üç Aylar 2025 Ne Zaman Başlayacak? Recep, Şaban ve Ramazan Tarihleri Belli Oldu
Üç Aylar 2025 Ne Zaman Başlayacak? Recep, Şaban ve Ramazan Tarihleri Belli Oldu
Gençlerbirliği’nden MHP Genel Başkanı Bahçeli’ye Ziyaret
Gençlerbirliği’nden MHP Genel Başkanı Bahçeli’ye Ziyaret
Başkentte Gök Gürültülü Sağanak Etkili Oldu
Başkentte Gök Gürültülü Sağanak Etkili Oldu
Beşiktaş’ın Yeni Transferi Cengiz Ünder Kimdir? Kaç Yaşında, Hangi Mevkide Oynuyor?
Beşiktaş’ın Yeni Transferi Cengiz Ünder Kimdir? Kaç Yaşında, Hangi Mevkide Oynuyor?
RSS
Copyright © 2025 . Her hakkı saklıdır.
habersoft