Yasemin Şefkatli’den Ameliyat Sonrası Yeni Açıklama: Son Sağlık Durumu

Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses’in oğlu İdo Tatlıses ile evli olan Yasemin Şefkatli, geçirdiği sağlık sorunları nedeniyle ameliyat oldu. Sosyal medya üzerinden takipçilerine açıklamalarda bulunan Şefkatli, "Toparlanıyorum, yakında eski hayatıma döneceğim." diyerek son sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Yasemin Şefkatli'nin Sağlık Süreci

2021 yılında İdo Tatlıses ile evlenen Yasemin Şefkatli, 2024 yılında ikiz bebekleri Ayel ve Sinan Emir'e kavuştu. Son zamanlarda sağlık sorunlarıyla gündeme gelen Şefkatli, sosyal medya hesapları üzerinden durumu hakkında açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz günlerde bir hastaneye başvurduğunu ifade eden Şefkatli, "Üşütmüşümdür diye gittiğimiz hastaneden göbek fıtığı olduğumu öğrenerek çıktım. Akşam ameliyata giriyordum neredeyse." şeklinde konuştu.

Ameliyat ve Sonrası

Dün başarılı bir ameliyat geçiren Yasemin Şefkatli, hastane odasından yaptığı paylaşımlar ile takipçilerine moral vermeye çalıştı. Ameliyat sonrası sağlık durumu ile ilgili soruları yanıtlayan Şefkatli, "Ben sadece kendi tecrübemden bahsedeyim. Herkes mutlaka kendi hikayesini doktoruyla paylaşmalı." ifadelerini kullandı. Fıtığın doğum sonrası ortaya çıktığını belirten Şefkatli, "Benim fıtık göbeğimde çıktı, ikiz doğumlardan sonra görülebiliyormuş. Çok ciddi ağrıyla acile geldim, 2 hafta olacak bildiğiniz hareket edemeyecek, ayakta duramayacak kadar kötüydüm." dedi.

Doktor Tavsiyeleri ve Gelecek Planları

Yaşadığı sağlık sorunlarının ardından doktorlarının önerisi ile ameliyat kararı aldığını açıklayan Şefkatli, "Fıtığı geri ittiler ama bu kesin çare değil. Maalesef sonra bir yerde tekrar bu ağrıyı yaşamamak ve ani bir durum yaşanmaması için doktorlarım ameliyat önerdi. Çocukları kaldıramıyordum, spor yasaktı." şeklinde konuştu. Sağlık durumunun iyileşmesi için hızlı bir şekilde toparlanmayı hedeflediğini belirten Şefkatli, eski hayatına dönmek için sabırsızlandığını ifade etti.

Yasemin Şefkatli’nin sağlık durumu ile ilgili gelişmeler, takipçileri tarafından yakından izleniyor. Sosyal medyada yapılan paylaşımlar, hayranları tarafından desteklenmekte ve Yasemin’in hızlı bir şekilde sağlığına kavuşması için iyi dilekler iletilmektedir.