Dolar
41,7153 %0,24
Euro
48,6901 %0,44
Gram Altın
5.333,44 % 0,46
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Magazin Tarık Biberoviç Kiminle Sevgili, İpek Demirci Kimdir, Kaç Yaşında? İşte Hakkında Merak Edilen Her Şey

Tarık Biberoviç Kiminle Sevgili, İpek Demirci Kimdir, Kaç Yaşında? İşte Hakkında Merak Edilen Her Şey

Fenerbahçe Beko’nun yıldızı Tarık Biberoviç’in sevgilisi İpek Demirci merak konusu oldu. İkilinin ilişkisi 2024’te başladı. İşte İpek Demirci’nin hayatı, Instagram hesabı ve bilinmeyenleri…

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
Tarık Biberoviç Kiminle Sevgili, İpek Demirci Kimdir, Kaç Yaşında? İşte Hakkında Merak Edilen Her Şey
Okunma Süresi: 2 dk

Fenerbahçe Beko’nun genç yıldızı Tarık Biberoviç, sahadaki performansının yanı sıra özel hayatıyla da gündemde.
Son dönemde İpek Demirci ile yaşadığı ilişki, sporseverlerin ve magazin takipçilerinin dikkatini çekti.
İkili, sosyal medyada paylaştıkları karelerle ilişkilerini gözler önüne serdi.

Tarık Biberoviç ve İpek Demirci Ne Zamandan Beri Birlikte?

Çiftin ilişkisi ilk kez 2024 yılında ortaya çıktı.
İlk olarak Fenerbahçe’nin bir maçında tribünde yan yana görüntülenmeleriyle dikkat çeken ikili, daha sonra birlikte paylaştıkları fotoğraflarla aşklarını duyurdu.
Her ne kadar göz önünde bir çift olsalar da, ilişkilerini genellikle sade ve samimi bir şekilde sürdürüyorlar.

İpek Demirci Kimdir, Ne İş Yapıyor?

İpek Demirci, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken, ancak özel hayatını medyadan uzak tutmayı tercih eden bir isim.
Hakkında çok fazla bilgi bulunmamakla birlikte, takipçileri onu gizemli tavırları ve doğal tarzıyla tanıyor.
Instagram’da @ipekdemirci1 kullanıcı adıyla yer alan Demirci’nin hesabı gizli.

Tarık Biberoviç Kimdir?

Fenerbahçe Beko’nun başarılı oyuncusu Tarık Biberoviç, 1999 doğumlu ve Bosna kökenli bir Türk basketbolcudur.
2025 yılı itibarıyla 24 yaşında olan genç sporcu, kısa forvet pozisyonunda oynuyor.
Hem Fenerbahçe Beko forması hem de Türkiye A Milli Basketbol Takımı’ndaki performansıyla son yıllarda adından sıkça söz ettiriyor.

Magazin Gündeminin Yeni Çifti

Tarık Biberoviç ve İpek Demirci, ilişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih etse de zaman zaman sosyal medyada paylaştıkları karelerle beğeni topluyor.
Çiftin sade tavırları, gösterişten uzak halleri ve samimi duruşları, onları kısa sürede magazin gündeminin sevilen çiftlerinden biri haline getirdi.

#Basketbol
#Fenerbahçe
#Fenerbahçe Beko
#Tarık Biberoviç
#İpek Demirci
#Ünlü Çiftler
#Spor Magazin
#Basketbol Gündemi
#İpek Demirci Kimdir
#Tarık Biberoviç Sevgilisi
İBB Burs Başvuru Sonuçları 2025: Genç Üniversiteli Desteği Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?
İBB Burs Başvuru Sonuçları 2025: Genç Üniversiteli Desteği Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?
#Gündem / 07 Ekim 2025
Şeyma Subaşı Estetik Değişimi ile Dikkat Çekti
Şeyma Subaşı Estetik Değişimi ile Dikkat Çekti
#Magazin / 07 Ekim 2025
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Magazin
Tahttan Çekilen Lüksemburg Dükünün Emeklilik Planları
Tahttan Çekilen Lüksemburg Dükünün Emeklilik Planları
Magazin
Ünlü Oyuncu Ben Lewis, 46 Yaşında Hayatını Kaybetti
Ünlü Oyuncu Ben Lewis, 46 Yaşında Hayatını Kaybetti
Apple’ın Yeni M5 MacBook Pro Modeli Hakkında Gelişmeler
Apple’ın Yeni M5 MacBook Pro Modeli Hakkında Gelişmeler
Emre Belözoğlu Antalyaspor'dan İstifa Etti
Emre Belözoğlu Antalyaspor'dan İstifa Etti
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Aydın'da Toplu Açılış Töreninde Konuştu
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Aydın'da Toplu Açılış Töreninde Konuştu
Emine Erdoğan'dan Gazze'ye Destek: Uluslararası Topluma Çağrı Yaptı
Emine Erdoğan'dan Gazze'ye Destek: Uluslararası Topluma Çağrı Yaptı
Greta Thunberg Kimdir? Yaşı, Nereli Olduğu ve Eğitim Bilgileri
Greta Thunberg Kimdir? Yaşı, Nereli Olduğu ve Eğitim Bilgileri
TBMM'de 'Sıfır Noktası' Belgeseli Gösterildi
TBMM'de 'Sıfır Noktası' Belgeseli Gösterildi
RSS
Copyright © 2025 . Her hakkı saklıdır.
habersoft