Tarık Biberoviç Kiminle Sevgili, İpek Demirci Kimdir, Kaç Yaşında? İşte Hakkında Merak Edilen Her Şey

Fenerbahçe Beko’nun genç yıldızı Tarık Biberoviç, sahadaki performansının yanı sıra özel hayatıyla da gündemde.

Son dönemde İpek Demirci ile yaşadığı ilişki, sporseverlerin ve magazin takipçilerinin dikkatini çekti.

İkili, sosyal medyada paylaştıkları karelerle ilişkilerini gözler önüne serdi.

Tarık Biberoviç ve İpek Demirci Ne Zamandan Beri Birlikte?

Çiftin ilişkisi ilk kez 2024 yılında ortaya çıktı.

İlk olarak Fenerbahçe’nin bir maçında tribünde yan yana görüntülenmeleriyle dikkat çeken ikili, daha sonra birlikte paylaştıkları fotoğraflarla aşklarını duyurdu.

Her ne kadar göz önünde bir çift olsalar da, ilişkilerini genellikle sade ve samimi bir şekilde sürdürüyorlar.

İpek Demirci Kimdir, Ne İş Yapıyor?

İpek Demirci, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken, ancak özel hayatını medyadan uzak tutmayı tercih eden bir isim.

Hakkında çok fazla bilgi bulunmamakla birlikte, takipçileri onu gizemli tavırları ve doğal tarzıyla tanıyor.

Instagram’da @ipekdemirci1 kullanıcı adıyla yer alan Demirci’nin hesabı gizli.

Tarık Biberoviç Kimdir?

Fenerbahçe Beko’nun başarılı oyuncusu Tarık Biberoviç, 1999 doğumlu ve Bosna kökenli bir Türk basketbolcudur.

2025 yılı itibarıyla 24 yaşında olan genç sporcu, kısa forvet pozisyonunda oynuyor.

Hem Fenerbahçe Beko forması hem de Türkiye A Milli Basketbol Takımı’ndaki performansıyla son yıllarda adından sıkça söz ettiriyor.

Magazin Gündeminin Yeni Çifti

Tarık Biberoviç ve İpek Demirci, ilişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih etse de zaman zaman sosyal medyada paylaştıkları karelerle beğeni topluyor.

Çiftin sade tavırları, gösterişten uzak halleri ve samimi duruşları, onları kısa sürede magazin gündeminin sevilen çiftlerinden biri haline getirdi.