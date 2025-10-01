Dolar
Survivor Barış Murat Yağcı'nın Acı Günü: Annesinin Vefatını Duyurdu

Yayınlanma
Survivor yarışması ile tanınan Barış Murat Yağcı, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama ile annesi Arzu Ernak'ın vefatını duyurdu. 2025 Survivor All Star sezonunda geniş kitlelere ulaşan Yağcı, bu zor haberi takipçileriyle paylaştı.

Acı Kaybını Duyurdu

Barış Murat Yağcı, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, annesi Arzu Ernak'ın hastanede hayatını kaybettiğini belirtti. Yağcı, "Acı Kaybımız… Kıymetli annemiz Arzu Ernak’ı bugün tedavi görmüş olduğu hastanede kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içerisindeyiz." ifadelerini kullandı. Bu duygu dolu açıklama, takipçileri ve hayranları arasında büyük bir üzüntüye yol açtı.

Cenaze Töreni Bilgileri

Barış Murat Yağcı, annesinin cenaze töreninin detaylarını da paylaştı. Cenaze, 2 Ekim tarihinde saat 13:00’te Zincirlikuyu Camii’nden öğle namazının ardından kaldırılacak ve Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedilecektir. Yağcı, tüm dost, akraba ve sevenlerine bu acı haberi duyurduğunu belirtti.

Yağcı'nın bu acı kaybı, sadece ailesini değil, aynı zamanda onu tanıyan ve takip eden geniş bir kitleyi derinden etkiledi. Survivor yarışması ile elde ettiği başarılar, onun tanınırlığını artırmış olsa da, bu tür trajik olayların yaşamın ne kadar kırılgan olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Barış Murat Yağcı'nın bu zor süreçte destek bulması ve sevenlerinin yanında olması, aile için önemli bir teselli kaynağı olacaktır.

