Dolar
43,2795 %-0.02
Euro
50,3570 %0.26
Gram Altın
6.484,61 % 1,71
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Magazin Pınar Deniz'in Yeni İmajı Joy Awards 2026 Gece'sinde Dikkat Çekti

Pınar Deniz'in Yeni İmajı Joy Awards 2026 Gece'sinde Dikkat Çekti

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
Pınar Deniz'in Yeni İmajı Joy Awards 2026 Gece'sinde Dikkat Çekti
Okunma Süresi: 2 dk

Ünlü oyuncu Pınar Deniz, anne olduktan sonra setlere verdiği ara sonrası ilk kez bu kadar dikkat çekici bir şekilde Joy Awards 2026 gecesinde sahne aldı. Yeni saç modeli ve şık kıyafetiyle gözleri üzerine çeken Deniz, gecenin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.

Yeni İmajı ile Göz Kamaştırdı

Pınar Deniz, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ta düzenlenen Joy Awards etkinliğinde, kısa saçlarıyla dikkat çekti. Uzun bir süre ekranlardan uzak kalan Deniz'in bu değişimi, hayranları ve davetliler tarafından büyük beğeni topladı. Özellikle modern kesim saç modeli, cildinin parlak görünümüyle birleştiğinde, Deniz'in büyüleyici bir etki yaratmasını sağladı.

Tarzı ve Kombini ile Fark Yaratıyor

Pınar Deniz, lavanta halısında akışkan kumaşlardan oluşan bir elbise tercih etti. Omuzdan süzülen formu ve doğal makyajıyla bir bütünlük oluşturan kombinasyonu, sosyal medyada da yoğun ilgi gördü. Kullanıcılar, Deniz’in tarzını övgü dolu yorumlarla değerlendirdi. "İnanamıyorum çok güzel" gibi ifadeler, hayranlarının duygularını yansıttı.

Ekranlara Geri Dönüş Sinyali

Son olarak Kanal D ekranlarında yayınlanan Yargı dizisinde başrol oynayan Pınar Deniz, dizinin final yapmasının ardından uzun süre boyunca projelerden uzak kalmıştı. Ancak, Joy Awards gecesinde yaptığı açıklamada ekranlara dönmeye hazırlandığını belirtti. Elle dergisine verdiği röportajda, “Yeniden dönüyor musunuz sahalara?” sorusuna “Evet, dönüyorum” yanıtını vermesi, hayranları arasında merakla beklenen yeni projelerin sinyalini verdi.

#Pınar Deniz
54 Yıl Sonra Tarihi Adım: İnsanlı Ay Yolculuğu Geri Dönüyor
54 Yıl Sonra Tarihi Adım: İnsanlı Ay Yolculuğu Geri Dönüyor
#Teknoloji / 18 Ocak 2026
Trendyol 1. Lig: Boluspor - Sarıyer Maç Özeti
Trendyol 1. Lig: Boluspor - Sarıyer Maç Özeti
#Spor / 18 Ocak 2026
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Magazin
Melissa Gilbert, Cinsel İstismarla Suçlanan Eşi Timothy Busfield'ın Hapishanede Korunmasını İstedi
Melissa Gilbert, Cinsel İstismarla Suçlanan Eşi Timothy Busfield'ın Hapishanede Korunmasını İstedi
Magazin
MasterChef All Star'da İkinci Finalist Kim Olacak? İzleyiciler Merakla Bekliyor
MasterChef All Star'da İkinci Finalist Kim Olacak? İzleyiciler Merakla Bekliyor
18 Ocak 2026 Samsun Fındık Fiyatları: Çarşamba ve Terme Serbest Piyasa
18 Ocak 2026 Samsun Fındık Fiyatları: Çarşamba ve Terme Serbest Piyasa
Kocaelispor - Trabzonspor Maçının İlk 11'leri Belli Oldu
Kocaelispor - Trabzonspor Maçının İlk 11'leri Belli Oldu
Eskişehir Beylikova İlçesi: Nüfus ve Yüzölçümü Hakkında Bilgiler
Eskişehir Beylikova İlçesi: Nüfus ve Yüzölçümü Hakkında Bilgiler
İYİ Parti'nin 4. Olağan Kurultayı'nda Genel Başkan Seçimi İçin Oy Verme İşlemi Başladı
İYİ Parti'nin 4. Olağan Kurultayı'nda Genel Başkan Seçimi İçin Oy Verme İşlemi Başladı
Anadolu'nun Kadim İnançları, Nuray Karadeniz'in "Ma" Kitabı Yayımlandı
Anadolu'nun Kadim İnançları, Nuray Karadeniz'in "Ma" Kitabı Yayımlandı
Elon Musk, OpenAI ve Microsoft'a 134 Milyar Dolarlık Dava Açtı
Elon Musk, OpenAI ve Microsoft'a 134 Milyar Dolarlık Dava Açtı
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.
habersoft