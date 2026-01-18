Pınar Deniz'in Yeni İmajı Joy Awards 2026 Gece'sinde Dikkat Çekti

Ünlü oyuncu Pınar Deniz, anne olduktan sonra setlere verdiği ara sonrası ilk kez bu kadar dikkat çekici bir şekilde Joy Awards 2026 gecesinde sahne aldı. Yeni saç modeli ve şık kıyafetiyle gözleri üzerine çeken Deniz, gecenin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.

Yeni İmajı ile Göz Kamaştırdı

Pınar Deniz, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ta düzenlenen Joy Awards etkinliğinde, kısa saçlarıyla dikkat çekti. Uzun bir süre ekranlardan uzak kalan Deniz'in bu değişimi, hayranları ve davetliler tarafından büyük beğeni topladı. Özellikle modern kesim saç modeli, cildinin parlak görünümüyle birleştiğinde, Deniz'in büyüleyici bir etki yaratmasını sağladı.

Tarzı ve Kombini ile Fark Yaratıyor

Pınar Deniz, lavanta halısında akışkan kumaşlardan oluşan bir elbise tercih etti. Omuzdan süzülen formu ve doğal makyajıyla bir bütünlük oluşturan kombinasyonu, sosyal medyada da yoğun ilgi gördü. Kullanıcılar, Deniz’in tarzını övgü dolu yorumlarla değerlendirdi. "İnanamıyorum çok güzel" gibi ifadeler, hayranlarının duygularını yansıttı.

Ekranlara Geri Dönüş Sinyali

Son olarak Kanal D ekranlarında yayınlanan Yargı dizisinde başrol oynayan Pınar Deniz, dizinin final yapmasının ardından uzun süre boyunca projelerden uzak kalmıştı. Ancak, Joy Awards gecesinde yaptığı açıklamada ekranlara dönmeye hazırlandığını belirtti. Elle dergisine verdiği röportajda, “Yeniden dönüyor musunuz sahalara?” sorusuna “Evet, dönüyorum” yanıtını vermesi, hayranları arasında merakla beklenen yeni projelerin sinyalini verdi.