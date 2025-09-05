Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'dan ‘Mutlu Aile’ Pozu! Aziz Bebek 5 Aylık Oldu

Anne-Baba Olmanın Heyecanı

Ünlü oyuncu çifti Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu, kısa bir süre önce ebeveyn olmanın mutluluğunu yaşamaya başladı. 2016 yılında Fatih Harbiye dizisinde başlayan ilişkileri, 2018 yılında görkemli bir düğünle taçlandırılmıştı. Şimdi ise, bebekleri Aziz ile birlikte yeni bir yaşam sayfası açmanın heyecanını paylaşıyorlar. Atagül, eşi ve oğlu ile geçirdiği mutlu anları sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı.

Aziz Bebek 5 Aylık Oldu

Ünlü çiftin bebekleri Aziz, 5 aylık oldu. Bu özel dönüm noktası, Atagül ve Doğulu'nun aile hayatındaki mutluluğu bir kez daha gözler önüne serdi. Son olarak, saçlarını kestiren Neslihan Atagül, oğlu ile birlikte verdiği pozların ardından, eşi Kadir Doğulu ile birlikte çekilen aile fotoğrafını da takipçileriyle paylaştı. Aziz bebeğin bu mutlu anları, hayranlarından büyük ilgi gördü.

Gün Batımında Aşk ve Aile

Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu, gün batımında çekilen romantik karelerle aşklarını bir kez daha pekiştirdi. Paylaşımlarında, hem aşklarını hem de aile olmanın getirdiği mutluluğu ön plana çıkaran çift, takipçilerinden beğeni topladı. Neslihan Atagül, oğlu Aziz ile birlikte verdiği pozları da sosyal medya hesaplarında yayınlayarak, takipçileriyle bu sevinci paylaşmaktan mutluluk duydu.

Aziz Bebek'in Popülaritesi

İkili, son zamanlarda sosyal medyada Aziz bebek ile paylaştıkları fotoğraflarla dikkat çekiyor. Çiftin, bebeklerinin büyümesiyle birlikte yaşadığı değişim, hayranları tarafından ilgiyle takip ediliyor. Magazinde sıkça yer bulan Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu, hem kariyerlerinde hem de aile yaşamlarında mutlu bir dönem geçiriyorlar. Aziz’in büyümesi ve çiftin paylaşımları, magazin dünyasında büyük bir merak konusu haline geldi.