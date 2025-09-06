Nafaka Tartışmaları Gündemde: İzzet Özilhan'dan Boşanan Yasemin Özilhan Ne Kadar Nafaka Alacak?

Yasemin Özilhan ile İzzet Özilhan’ın 14 yıllık evlilikleri 3 Eylül 2025 tarihinde sona erdi. Boşanmanın ardından ortaya çıkan nafaka iddiaları, magazin dünyasında büyük yankı uyandırdı. Çift, anlaşmalı boşanma yöntemi ile süreci hızlı bir şekilde tamamlamış olsa da, bu durumun ardından yaşanan gelişmeler dikkat çekti.

Boşanma Süreci ve İddialar

2001 Türkiye Güzeli unvanına sahip olan Yasemin Özilhan, 2011 yılında Anadolu Grubu’nun veliahtı İzzet Özilhan ile evlenmişti. Evlilikleri boyunca gözlerden uzak bir yaşam sürdüren çiftin, Emine (2012) ve Ela (2013) adında iki kız çocuğu bulunuyor. Son dönemde çıkan söylentiler, boşanmanın habercisi olmuştu. TV8’de yayınlanan “Gel Konuşalım” programında sunucu Ece Erken, yakın çevresinden aldığı bilgilerle boşanma sürecinin başladığını duyurdu. 3 Eylül’de İstanbul’da yapılan duruşmada, çiftin boşanma işlemleri resmi olarak tamamlandı.

Yasemin Özilhan'ın İddialara Yanıtı

Boşanmanın ardından, magazin basınında yer alan ihanet iddialarına Yasemin Özilhan'dan yanıt geldi. Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “14 yıldır evli olduğum Sayın İzzet Özilhan ile karşılıklı saygı ve anlayış temelinde boşanma kararı aldık. Bu süreç medeni bir zeminde gerçekleşti. Son günlerde çıkan ihanet haberleri gerçeği yansıtmıyor” ifadelerini kullandı. Özilhan, ayrıca çocukları için ebeveynlik sorumluluklarını uyum içinde sürdüreceklerini belirtti.

Nafaka İddiaları ve Kamuoyundaki Beklentiler

Boşanmanın ardından en çok konuşulan konu nafaka talepleri oldu. Kulislerde, Yasemin Özilhan’ın aylık 3 milyon TL nafaka ve lüks bir konut talebinde bulunduğu iddia edildi. Ece Erken, bu konuda yaptığı değerlendirmede, “Bu tarz para meseleleri her zaman abartılır. Bana göre bu iddialar gerçek değil” şeklinde yorumda bulundu. Ancak, Yasemin ve İzzet Özilhan çiftinin nafaka meselesi ile ilgili resmi bir açıklama yapmamış olması, kamuoyunda belirsizliği artırdı.

14 yıllık evliliklerini sona erdiren Yasemin ve İzzet Özilhan, boşanmayı karşılıklı saygı çerçevesinde tamamladı. Çocuklarının velayeti ve mali konularla ilgili detayların ne zaman açıklanacağı merakla bekleniyor. Özellikle Yasemin Özilhan’ın alacağı nafaka miktarı üzerine olan spekülasyonlar devam ederken, şu an için tüm iddialar söylenti seviyesinde kalmaya devam ediyor.