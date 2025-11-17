Dolar
Muazzez Abacı için TRT Ankara Radyosu'nda Tören Düzenlendi

Muazzez Abacı için TRT Ankara Radyosu'nda Tören Düzenlendi

Yayınlanma
14
Muazzez Abacı için TRT Ankara Radyosu'nda Tören Düzenlendi
Okunma Süresi: 2 dk

Türk sanat müziğinin önemli isimlerinden Muazzez Abacı için, sanat hayatına adım attığı TRT Ankara Radyosu'nda anma töreni gerçekleştirildi. Sanatçının, 78. doğum gününde hayatını kaybetmesi, müzik camiasında derin bir üzüntü yarattı. Abacı, 12 Kasım tarihinde ABD'de kalp rahatsızlığı nedeniyle anjiyo olmuş ve stent tedavisi uygulanmıştı.

Törenin Detayları

Dün İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen anma töreninin ardından, Muazzez Abacı'nın cenazesi bugün Ankara'ya getirildi. 1966 yılında sanat kariyerine başladığı TRT Ankara Radyosu, Abacı’nın anısını yaşatmak amacıyla bu özel etkinliğe ev sahipliği yaptı. Törende, sanatçının yakınları ve sanat camiasından birçok kişi bir araya geldi.

Katılımcılar ve Duygusal Anlar

Törene, TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, TRT Radyo Dairesi Başkanı ve Ankara Radyosu Müdürü Hamit Yaz, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı ile sanatçının kızı Saba Abacı, damadı Leonard Anderson ve torunu Sera Anderson katıldı. Anma etkinliğinde, Muazzez Abacı'nın sanat yaşamındaki başarıları ve Türk müziğine katkıları vurgulandı. Sanatçının unutulmaz eserlerinin dinlenmesi ve anekdotların paylaşılması, katılımcıları duygusal anlar yaşattı.

Muazzez Abacı'nın Mirası

Muazzez Abacı, Türkiye’nin en sevilen sanatçılarından biri olarak, Türk sanat müziğine kattığı değerlerle hafızalarda yer edinmiştir. Onun sesi ve yorumları, birçok nesil tarafından sevilerek dinlenmiştir. Abacı'nın yaşamı boyunca edindiği başarılar, Türk müziği tarihine adını altın harflerle yazdırmıştır. Sanatçının vefatı, sadece ailesi ve yakınları değil, tüm müzikseverler için de büyük bir kayıp olarak değerlendirilmektedir.

