TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi: Genç Kategorisi Başvuru Şartları ve Ücretleri

Türkiye genelinde gençler için önemli bir fırsat sunan TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi, 18-30 yaş arası vatandaşları hedefleyen Genç Kategorisi ile dikkat çekmektedir. Bu özel kategori, gençlerin konut sahibi olma imkânlarını artırmayı amaçlamakta ve başvurulara dair merak edilen birçok soruyu gündeme getirmektedir. TOKİ'nin sunduğu bu fırsattan yararlanmak isteyen gençler için başvuru şartları ve detaylar haberimizde yer almaktadır.

Genç Kategorisi Başvuru Şartları

TOKİ'nin 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında oluşturulan Genç Kategorisi, ihtiyaç sahibi gençlerin konut sahibi olabilmesi için belirli şartlar aramaktadır. Başvuru yapabilmek için gerekli olan kriterler şu şekildedir:

Başvuru sahibi, 18 yaşını doldurmuş ve 30 yaşını geçmemiş olmalıdır.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup en az 10 yıldır Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma şartını sağlamalıdır.

Başvuru sahibinin, kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları adına tapuda kayıtlı konut bulunmamalıdır.

Anne ve/veya babası adına tapuda konut bulunmamalıdır.

Daha önce TOKİ'den konut satın almamış veya TOKİ konut kredisi kullanmamış olmalıdır.

Başvuru yapılacak ilde en az 1 yıldır ikamet ediyor olmak veya o ilin nüfusuna kayıtlı olmak gerekmektedir.

Hane halkı aylık net gelir ortalaması; İstanbul için en fazla 145.000 TL, diğer iller için en fazla 127.000 TL olmalıdır.

Bu şartlar, TOKİ'nin sosyal konut projelerinin gerçekten ihtiyaç sahibi gençlere ulaştırılmasını sağlamak amacıyla belirlenmiştir.

Başvuru Ücreti Ne Kadar?

Genç kategorisinden başvurabilmek için ödenmesi gereken başvuru bedeli 5.000 TL olarak belirlenmiştir. Başvuru bedeli yatırıldıktan sonra kura çekimi ile hak sahipleri belirlenecektir. Kura sonucunda konut hakkı kazanamayan başvuru sahipleri, ödedikleri başvuru bedelini geri alabilirler. İade işlemleri, başvurunun yapıldığı bankanın şubeleri veya ATM'leri aracılığıyla gerçekleştirilebilmektedir.

18-30 Yaş Arası TOKİ'ye Başvuru Yapabilir Mi?

18 yaşını doldurmuş ve 30 yaşını geçmemiş herkes, TOKİ'nin genç kategorisinden başvuruda bulunabilmektedir. Ancak, başvuru sahibinin yalnızca kendi konut durumu değil, anne veya babalarının tapuda kayıtlı konutları da kontrol edilmektedir. Daha önce TOKİ'den konut satın almış ya da TOKİ konut kredisi kullanmış olan bireyler, bu kategoriden başvuru yapamazlar.

Genç Kategorisi Kontenjanı ve Ailevi Durum

500 bin sosyal konut projesinde, %20'lik bir kontenjan genç kategorisi için ayrılmıştır. Bu oran, toplam konutların beşte birinin gençlere tahsis edildiği anlamına gelmektedir. Başvuru sahiplerinin dikkat etmesi gereken bir diğer önemli nokta ise, anne veya babası adına tapuda konut bulunması durumunda başvurunun kabul edilmeyeceğidir. Bu kural, devlet destekli konut fırsatının gerçekten konutsuz gençlere ulaşması amacıyla uygulanmaktadır.

TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi, gençlerin konut sahibi olma hayallerini gerçekleştirmelerine yönelik önemli bir adım olarak öne çıkmaktadır. Genç Kategorisi ile sunulan fırsatlar, konut edinme sürecinde önemli bir kolaylık sağlamaktadır.