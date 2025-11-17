17 Kasım Altın Fiyatları: Çeyrek, Gram ve Yarım Altın Ne Kadar?

17 Kasım 2025 tarihi itibarıyla altın fiyatlarında gözlemlenen hareketlilik, yatırımcıların dikkatini çekiyor. Küresel piyasalarda geçtiğimiz hafta ons altın fiyatları 4.004 ile 4.245 dolar arasında dalgalanırken, haftanın son günlerinde artan satış baskısına rağmen ons altın, haftayı yüzde 2,11’lik bir primle 4.085 dolardan kapattı. Bu durum, iç piyasada gram ve çeyrek altın fiyatlarının belirlenmesinde önemli bir etken olarak öne çıkıyor.

İç Piyasalarda Altın Fiyatları

Yeni haftanın ilk işlem saatlerinde ons altın 4.083,62 dolardan işlem görürken, Türkiye’deki döviz kuru ve ons altındaki dalgalanmalar gram ve çeyrek altın fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor. 17 Kasım 2025 tarihinde güncel altın fiyatları ise şu şekildedir: Gram altın satış fiyatı 5.556,52 TL, çeyrek altın 9.469,00 TL, yarım altın ise 18.926,00 TL olarak belirlenmiştir. Ayrıca tam altın fiyatı 37.604,69 TL, Cumhuriyet altını 37.731,00 TL ve gremse altın 94.300,11 TL seviyesindedir.

Altın Piyasasında Son Durum

Altın fiyatları, haftanın ilk işlem gününde sınırlı bir negatif görünüm sergilemesine rağmen, ons altındaki güçlü seyrin devam etmesi nedeniyle iç piyasada fiyatların yüksek seviyelerde kalmasına yol açıyor. Ekonomik veriler, jeopolitik gelişmeler ve merkez bankası politikaları, altındaki fiyat hareketlerini belirlemeye devam edecek. Altın alım satımı yapacak yatırımcılar, piyasalardaki güncel rakamları yakından takip ederken, uzmanlar volatilitenin sürdüğünü vurguluyor. Bu durum, yatırımcılar için risk yönetiminin önemini artırıyor.