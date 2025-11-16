Dolar
Yasemin Ergene Kızlarıyla Paris'te Büyüleyici Bir Gezi Gerçekleştirdi

Yasemin Ergene Kızlarıyla Paris'te Büyüleyici Bir Gezi Gerçekleştirdi

Yasemin Ergene Kızlarıyla Paris'te Büyüleyici Bir Gezi Gerçekleştirdi
Eski oyuncu Yasemin Ergene, boşanmasının ardından yeni bir döneme adım atarak keyifli günlerine devam ediyor. Bu süreçte, 13 yaşındaki kızı Emine ve 12 yaşındaki kızı Ela ile birlikte Fransa'nın başkenti Paris'i keşfetme fırsatı buldu. Paris'in tarihi ve kültürel zenginliklerini deneyimleyen Ergene, sosyal medya üzerinden paylaştığı fotoğraflarla takipçilerinin ilgisini çekti.

Paris'te Aile Zamanı

Yasemin Ergene, boşanmasının ardından kendine yeni bir yol çizerek hayatına devam ediyor. Kızlarıyla birlikte çıktığı bu seyahat, onların birlikte geçirdiği kaliteli zaman açısından büyük bir önem taşıyor. Paris'te geçirdikleri süre boyunca, şehrin ikonik noktalarını ziyaret eden Ergene, bu anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Ancak dikkat çeken bir unsur vardı; Yasemin Ergene, kızlarının yüzlerini göstermeme kuralını yine bozmadı. Bu durum, takipçilerinin merakını artırdı.

Kızlarının Büyümesi Dikkat Çekiyor

Ergene’nin paylaştığı fotoğraflar, özellikle genç kızlarının boylarının hızla uzadığını gözler önüne serdi. 13 yaşındaki Emine ve 12 yaşındaki Ela, anneleriyle yan yana geldiklerinde boylarıyla dikkat çekti. Sosyal medya kullanıcıları, bu durumu yorumlarken, kızların kısa süre içinde annelerini geçeceği yönünde ifadelerde bulundular. Yasemin Ergene’nin boşanmasının ardından kendine yeni bir düzen kurması, hem kendisi hem de çocukları açısından yeni bir başlangıç olarak değerlendiriliyor.

Yasemin Ergene’nin Paris gezisi, aynı zamanda onun influencer kimliğini de ön plana çıkardı. Seyahatleri sırasında çeşitli marka iş birlikleri yaparak, sosyal medyada etkisini artırmaya devam ediyor. Paris’in büyüleyici atmosferinde geçirdiği zaman, hem kişisel yaşamında hem de kariyerinde yeni fırsatlar doğurabilir. Ergene, bu gezilerle birlikte hem kendisini hem de kızlarını yeni deneyimlerle zenginleştiriyor.

