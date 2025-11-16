Dolar
42,4509 %0,46
Euro
49,3576 %0,76
Gram Altın
5.551,47 % -1,86
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Magazin Sıla Türkoğlu’ndan 'Kızılcık Şerbeti'ne Duygusal Veda

Sıla Türkoğlu’ndan 'Kızılcık Şerbeti'ne Duygusal Veda

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
Sıla Türkoğlu’ndan 'Kızılcık Şerbeti'ne Duygusal Veda
Okunma Süresi: 2 dk

Kızılcık Şerbeti dizisi, 113. bölümünde önemli bir dönüm noktasına ulaştı. Bu bölümde, başrol oyuncularından Sıla Türkoğlu, Emrah Altıntoprak, Batuhan Bozkurt Yüzgüleç ve Ece İrtem diziden ayrıldı. Özellikle Sıla Türkoğlu'nun sosyal medya üzerinden paylaştığı veda mesajı, hayranları ve dizi takipçileri arasında duygusal anlar yaşanmasına sebep oldu.

Sıla Türkoğlu'nun Duygusal Veda Mesajı

Sıla Türkoğlu, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, dizinin setinde geçirdiği zamanları ve rol arkadaşlarıyla olan anılarını paylaştı. “Bir devirdi… ve gerçekten muhteşemdik. Doğa, bana kattığın her şeye, benden aldıklarına; seni anladığım ya da hiç anlayamadığım tüm hallerine rağmen seni hep çok sevdim. (Evet, bazen sana fena halde kızdığım da oldu.) Ama iyi ki vardın. İyi ki birlikte yol aldık.” ifadeleriyle hislerini dile getiren Türkoğlu, dizinin setinde geçirdiği zamanların kendisi için büyük bir şans olduğunu vurguladı.

Kamera Arkası Ekibine Teşekkür

Ayrıca, Türkoğlu, “Seni yaşatırken böylesine güzel insanlarla yan yana yürümek benim için büyük bir şanstı. Ve en çok da… Sizlerin hiç görmediği ama bu yolun gerçek kahramanları olan kamera arkası emekçilerine minnettarım.” şeklinde ekledi. Bu mesaj, dizinin arka planında çalışan ekiplerin de önemine dikkat çekti. Sosyal medya üzerinden yapılan bu paylaşımlar, dizi severler arasında geniş yankılar uyandırarak, izleyicilerin duygusal bir bağ kurmasına yardımcı oldu.

Dizinin Geleceği Hakkında Beklentiler

Oyuncuların vedası, Kızılcık Şerbeti'nin hayranları arasında büyük bir etki yarattı. Dizi, izleyicilerinin ilgisini çekmeyi başarmış ve her yeni bölümde merak uyandırmıştır. Sıla Türkoğlu'nun ayrılığı ile birlikte, dizinin ilerleyen bölümlerinde hikâyenin nasıl şekilleneceği ve yeni karakterlerin nasıl tanıtılacağı merak konusu oldu. Bu gelişmeler, izleyicilerin dikkatle takip ettiği bir nokta haline geldi.

Kar Yağışı Ülke Genelinde Etkili Oldu, Sıcaklık Sıfırın Altına Düştü
Kar Yağışı Ülke Genelinde Etkili Oldu, Sıcaklık Sıfırın Altına Düştü
#Gündem / 16 Kasım 2025
Patron Kimse, Takkeyi Öne Koyup Düşünsün
Patron Kimse, Takkeyi Öne Koyup Düşünsün
#Gündem / 16 Kasım 2025
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Magazin
Çalışanını Darbeden Bahadır Ünlü'nün İfadesi Gün Yüzüne Çıktı
Çalışanını Darbeden Bahadır Ünlü'nün İfadesi Gün Yüzüne Çıktı
Magazin
Gönül Dağı 194. Bölüm Fragmanı Yayında
Gönül Dağı 194. Bölüm Fragmanı Yayında
Devlet Bahçeli’nin İlk Kez Ortaya Çıkan Fotoğrafları
Devlet Bahçeli’nin İlk Kez Ortaya Çıkan Fotoğrafları
Genç Yönetici ve İş İnsanları Derneği'nde Genç Patronlara SAT Komandolu Kriz Yönetimi Dersi
Genç Yönetici ve İş İnsanları Derneği'nde Genç Patronlara SAT Komandolu Kriz Yönetimi Dersi
TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi 2025 Başvuru Tarihleri ve Şartları
TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi 2025 Başvuru Tarihleri ve Şartları
Ankara - DEM Parti'li Bakırhan: Kendi Mahallelerimizin Dışına Çıkmalıyız
Ankara - DEM Parti'li Bakırhan: Kendi Mahallelerimizin Dışına Çıkmalıyız
Tokat Havalimanı, Ocak-Ekim Döneminde 145 Bin 96 Yolcuya Hizmet Verdi
Tokat Havalimanı, Ocak-Ekim Döneminde 145 Bin 96 Yolcuya Hizmet Verdi
Kazakistan - Belçika Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda?
Kazakistan - Belçika Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda?
RSS
Copyright © 2025 . Her hakkı saklıdır.
habersoft