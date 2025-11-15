Dolar
42,4509 %0,46
Euro
49,3576 %0,76
Gram Altın
5.551,47 % -1,86
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Politika Ankara - DEM Parti'li Bakırhan: Kendi Mahallelerimizin Dışına Çıkmalıyız

Ankara - DEM Parti'li Bakırhan: Kendi Mahallelerimizin Dışına Çıkmalıyız

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
Ankara - DEM Parti'li Bakırhan: Kendi Mahallelerimizin Dışına Çıkmalıyız
Okunma Süresi: 2 dk

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, insan hakları konularında önemli açıklamalarda bulundu. Bakırhan, "40 yıldan çıkaracağımız büyük bir ders var. Kendi mahallelerimizden çıkmak zorundayız. Kendi partilerimizin dışındaki mağduriyetlerle ve hak ihlallerine uğrayanlarla dayanışmak zorundayız" ifadelerini kullandı.

İnsan Hakları Derneği'nin Genel Kurulu'nda Önemli Mesajlar

Ankara'da düzenlenen İnsan Hakları Derneği'nin (İHD) 22. Olağan Genel Kurulu'na katılan Bakırhan, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) kararlarının uygulanmadığını belirtti. Bakırhan, "40 yılda değişen çok şey yok. Hala mücadele ediyoruz ve mücadele etmeye devam edeceğiz. Ancak bu süreçten alacağımız önemli bir ders var. Kendi mahallelerimizden çıkmak zorundayız" dedi.

Dayanışma ve Mücadele Vurgusu

Tuncer Bakırhan, mevcut sistemin bireylere yönelik zulüm politikaları uyguladığını ve bu durumun halkın bir kısmının sessiz kalmasıyla güçlendiğini ifade etti. "Daha büyük saldırılarla karşı karşıya kalıyoruz" diyen Bakırhan, 40 yıllık mücadelelerinde dayanışmanın ve birlikte mücadelenin önemine dikkat çekti. "Haksızlığa ve hukuksuzluğa karşı birlikte durarak dönüşüm gerçekleştirebiliriz" şeklinde konuştu.

Tarihsel Örnekler Üzerinden İfade Edilen Eleştiriler

Bakırhan, Hakkari'deki kayyım uygulamalarının durdurulmasının İstanbul'daki durumla ilgili daha farklı sonuçlar doğurabileceğini belirtti. Ayrıca, dokunulmazlıklara verilen oyların Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ ve Can Atalay gibi isimlerin hapis hayatı yaşamasına neden olduğunu vurguladı. Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik kumpas davalarının ve iddianamelerin de bu bağlamda değerlendirildiğini açıkladı.

Geleceğe Dönük Umut ve Eşit Yurttaşlık

Bakırhan, geçmişin hayat ve mücadele konusunda önemli dersler sunduğunu belirterek, gelecekte bu derslerin ışığında dayanışma ve mücadele ile demokratik bir yaşam zemini oluşturmanın mümkün olabileceğini ifade etti. "Hep birlikte eşit yurttaşlar olarak yaşadığımız bir ortam yaratmalıyız" diyerek sözlerini tamamladı.

Haber: Ruken KADIOĞLU/ANKARA, (DHA)

Çalışanını Darbeden Bahadır Ünlü'nün İfadesi Gün Yüzüne Çıktı
Çalışanını Darbeden Bahadır Ünlü'nün İfadesi Gün Yüzüne Çıktı
#Magazin / 15 Kasım 2025
Tokat Havalimanı, Ocak-Ekim Döneminde 145 Bin 96 Yolcuya Hizmet Verdi
Tokat Havalimanı, Ocak-Ekim Döneminde 145 Bin 96 Yolcuya Hizmet Verdi
#Teknoloji / 15 Kasım 2025
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Politika
Davutoğlu: Devlet Gereğini Yapsın
Davutoğlu: Devlet Gereğini Yapsın
Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Önemli Açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Önemli Açıklamalar
Kazakistan - Belçika Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda?
Kazakistan - Belçika Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda?
İran, 30 Bin Ton Petrokimya Ürünü Taşıyan Yabancı Petrol Tankerine El Koydu
İran, 30 Bin Ton Petrokimya Ürünü Taşıyan Yabancı Petrol Tankerine El Koydu
Ortaköy'de Zehirlenme Olayında Yeni Gelişmeler
Ortaköy'de Zehirlenme Olayında Yeni Gelişmeler
Saç Botoksu Nedir, Nasıl Yapılır ve Sağlıklı Mıdır?
Saç Botoksu Nedir, Nasıl Yapılır ve Sağlıklı Mıdır?
Gönül Dağı 194. Bölüm Fragmanı Yayında
Gönül Dağı 194. Bölüm Fragmanı Yayında
Snapchat Business Herkese Açık Profil Nasıl Yapılır?
Snapchat Business Herkese Açık Profil Nasıl Yapılır?
RSS
Copyright © 2025 . Her hakkı saklıdır.
habersoft