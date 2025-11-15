Ankara - DEM Parti'li Bakırhan: Kendi Mahallelerimizin Dışına Çıkmalıyız

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, insan hakları konularında önemli açıklamalarda bulundu. Bakırhan, "40 yıldan çıkaracağımız büyük bir ders var. Kendi mahallelerimizden çıkmak zorundayız. Kendi partilerimizin dışındaki mağduriyetlerle ve hak ihlallerine uğrayanlarla dayanışmak zorundayız" ifadelerini kullandı.

İnsan Hakları Derneği'nin Genel Kurulu'nda Önemli Mesajlar

Ankara'da düzenlenen İnsan Hakları Derneği'nin (İHD) 22. Olağan Genel Kurulu'na katılan Bakırhan, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) kararlarının uygulanmadığını belirtti. Bakırhan, "40 yılda değişen çok şey yok. Hala mücadele ediyoruz ve mücadele etmeye devam edeceğiz. Ancak bu süreçten alacağımız önemli bir ders var. Kendi mahallelerimizden çıkmak zorundayız" dedi.

Dayanışma ve Mücadele Vurgusu

Tuncer Bakırhan, mevcut sistemin bireylere yönelik zulüm politikaları uyguladığını ve bu durumun halkın bir kısmının sessiz kalmasıyla güçlendiğini ifade etti. "Daha büyük saldırılarla karşı karşıya kalıyoruz" diyen Bakırhan, 40 yıllık mücadelelerinde dayanışmanın ve birlikte mücadelenin önemine dikkat çekti. "Haksızlığa ve hukuksuzluğa karşı birlikte durarak dönüşüm gerçekleştirebiliriz" şeklinde konuştu.

Tarihsel Örnekler Üzerinden İfade Edilen Eleştiriler

Bakırhan, Hakkari'deki kayyım uygulamalarının durdurulmasının İstanbul'daki durumla ilgili daha farklı sonuçlar doğurabileceğini belirtti. Ayrıca, dokunulmazlıklara verilen oyların Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ ve Can Atalay gibi isimlerin hapis hayatı yaşamasına neden olduğunu vurguladı. Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik kumpas davalarının ve iddianamelerin de bu bağlamda değerlendirildiğini açıkladı.

Geleceğe Dönük Umut ve Eşit Yurttaşlık

Bakırhan, geçmişin hayat ve mücadele konusunda önemli dersler sunduğunu belirterek, gelecekte bu derslerin ışığında dayanışma ve mücadele ile demokratik bir yaşam zemini oluşturmanın mümkün olabileceğini ifade etti. "Hep birlikte eşit yurttaşlar olarak yaşadığımız bir ortam yaratmalıyız" diyerek sözlerini tamamladı.

Haber: Ruken KADIOĞLU/ANKARA, (DHA)