Kar Yağışı Ülke Genelinde Etkili Oldu, Sıcaklık Sıfırın Altına Düştü

Kar Yağışı Ülke Genelinde Etkili Oldu, Sıcaklık Sıfırın Altına Düştü

Kar Yağışı Ülke Genelinde Etkili Oldu, Sıcaklık Sıfırın Altına Düştü
Ülke genelinde birçok ilde etkili olan kar yağışı, birçok bölgeyi beyaz bir örtüyle kaplarken, hava sıcaklıkları da sıfırın altına düştü. Kars'ta özellikle yüksek kesimlerde yoğunlaşan kar yağışı, bölgedeki yaşamı etkiledi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kars için kar yağışı uyarısında bulundu ve hava durumunun önümüzdeki günlerde de yağışlı olacağını bildirdi.

Kars'ta Kar Yağışı ve Hava Durumu

Kars'ın Arpaçay ilçesine bağlı Bozyiğit köyü, sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı ile beyaz bir örtüye büründü. Hava sıcaklığının ise eksi 4 dereceye kadar düştüğü bildirildi. Bozyiğit köyünde meydana gelen kar yağışı, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Meteoroloji 16. Bölge Müdürlüğü, Kars için yapılan değerlendirmelerde havanın çok bulutlu, aralıklı yağmurlu ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ile yer yer kar yağışlı olacağı tahmininde bulundu.

Kayseri ve Tokat'taki Kar Durumu

Kayseri'de de yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı görüldü. Kentte gece saatlerinde sıcaklıkların sıfırın altına düşmesiyle birlikte Talas ve Melikgazi ilçelerinin yüksek kesimleri karla kaplandı. Belediye ekipleri, Erciyes Dağı’na çıkan yolların trafiğe kapanmaması için çalışmalarını sürdürüyor. Öte yandan Tokat'ın yüksek kesimlerinde de kar yağışı etkili oldu. Tokat-Sivas kara yolu üzerindeki 1650 rakımlı Çamlıbel Geçidi ile Artova ilçesi, kar yağışının ardından beyaz bir örtü ile kaplandı. Kar kalınlığının bazı bölgelerde yer yer 5 santimetreye ulaştığı bildirildi.

Hakkari'de Yaşanan Kar Yağışı

Hakkari'nin yüksek kesimlerinde de kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Kent genelinde dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak, sabah saatlerinde bazı yüksek kesimlerde kara dönüştü. Durankaya beldesi ve çevresindeki köylerde kar kalınlığının 10 santimetreyi geçtiği ve bu durumun ulaşımda aksamalar yarattığı belirtildi. Kar yağışının başlamasıyla birlikte meralarda koyunlarını otlatan besiciler, hayvanlarını yerleşim yerlerinin yakınına indirmek zorunda kaldı.

Yüksek kesimlerde devam eden kar yağışı, bölgede yaşayan vatandaşlar için çeşitli zorluklar oluştururken, meteorolojik değerlendirmeler önümüzdeki günlerde de kar yağışlarının süreceği yönünde. Bu durum, özellikle ulaşım ve tarımsal faaliyetler üzerinde etkili olabilecek. Kar yağışının, bölgedeki kış koşullarını nasıl etkileyeceği ise ilerleyen günlerde daha net bir şekilde görülecek.

#Kar
#Kar Yağışı
#Soğuk
