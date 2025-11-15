Dolar
Tokat Havalimanı, Ocak-Ekim Döneminde 145 Bin 96 Yolcuya Hizmet Verdi

Tokat Havalimanı, Ocak-Ekim Döneminde 145 Bin 96 Yolcuya Hizmet Verdi

Tokat Havalimanı, Ocak-Ekim Döneminde 145 Bin 96 Yolcuya Hizmet Verdi
Tokat Havalimanı, 2025 yılı Ocak-Ekim döneminde toplam 145 bin 96 yolcuya hizmet vererek hava trafiğinde önemli bir artış kaydetti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan verilere göre, havalimanı, Ekim ayında da 15 bin 623 yolcu ağırladı. Bu rakamlar, Tokat Havalimanı'nın bölgesel ulaşım ağındaki rolünü pekiştiriyor.

Ekim 2025 Verileri

Ekim ayında Tokat Havalimanı, iç hatlarda 15 bin 452, dış hatlarda ise 171 yolcuya hizmet sundu. Bu dönemde toplam 174 uçak iniş ve kalkış yaptı; iç hatlarda 173, dış hatlarda ise 1 uçuş gerçekleşti. Ekim ayı yük trafiği ise 122 ton olarak kaydedildi. Bu veriler, havalimanının yıl içinde düzenli bir yolcu akışına sahip olduğunu gösteriyor.

Ocak-Ekim Dönemi Raporu

2025 yılının ilk on ayında Tokat Havalimanı'nın yolcu sayısı 145 bin 96 olarak belirlendi. Bu süreçte toplam uçuş trafiği bin 660 olarak gerçekleşti ve yük trafiği de bin 266 ton seviyesine ulaştı. DHMİ'nin açıkladığı bu istatistikler, Tokat Havalimanı'nın bölgedeki hava ulaşımında önemli bir merkez olma özelliğini sürdürdüğünü ortaya koyuyor.

Tokat Havalimanı, istikrarlı bir yolcu artışı ile dikkat çekerken, bölge halkı ve çevre illerin sakinleri için de önemli bir ulaşım noktası olmaya devam ediyor. Havalimanının sunduğu hizmetler ve artan yolcu trafiği, Tokat'ın ulaşım ağındaki gelişmelerin olumlu bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

