Devlet Bahçeli'nin İlk Kez Ortaya Çıkan Fotoğrafları

Devlet Bahçeli’nin İlk Kez Ortaya Çıkan Fotoğrafları

Yayınlanma
14
Devlet Bahçeli’nin İlk Kez Ortaya Çıkan Fotoğrafları
Okunma Süresi: 2 dk

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin gençlik dönemine ait daha önce hiç yayınlanmamış fotoğrafları, Yeniçağ gazetesinin özel haberiyle gün yüzüne çıktı. Bu fotoğraflar, 1962 yılında Adana’da çekilmiş olup, Bahçeli’nin yaşamının önemli bir dönüm noktasını yansıtıyor.

Devlet Bahçeli’nin Hayatına Kısa Bir Bakış

Devlet Bahçeli, 1948 yılında Osmaniye’nin Bahçe ilçesinde dünyaya geldi. Babası Salih Bahçeli, bölgenin tanınmış çiftçilerinden biri olarak biliniyor. Bahçeli’nin dört kardeşi bulunuyor ve bu aile yapısı, onun yaşamındaki temel dinamikleri şekillendirmiştir. Bahçeli’nin hayatı hakkında daha fazla bilgi, "Devlet Bahçeli: Bir Ülküye Adanmış Ömrün Anlatılmamış Hikayesi" adlı kitapta detaylı bir şekilde ele alınıyor.

Öğrenim Hayatı ve Çukurova Koleji

İlkokul eğitimine Osmaniye’de başlayan Bahçeli, eğitim hayatının devamında Adana’da bulunan Özel Çukurova Koleji’ne yatılı olarak kaydoldu. Bu okul, onun gelecekteki akademik ve siyasi kariyerinin şekillenmesinde önemli bir rol oynadı. Ortaokul eğitimini burada tamamlayan Bahçeli, daha sonra İstanbul’da özel liselerde eğitimine devam etti ve 1967 yılında Ankara İktisadi Ticari İlimler Akademisi’ne girdi. Bu akademide, daha sonra muhalefet lideri olarak tanınacak Kemal Kılıçdaroğlu ile aynı sınıfta yer aldı.

Yeni Fotoğraflar ve Anılar

Yeniçağ’ın ulaştığı, 1962 yılına ait fotoğraflar, Bahçeli’nin Çukurova Koleji’ndeki yaşamını gözler önüne seriyor. Bu fotoğraflardan biri, okulun yatakhanesinde çekilmiş ve arkasında “Yatakhane hatırası. Teoman'ın yatağı” notu bulunuyor. Bahçeli’nin bu yatakhane fotoğrafında, altta en sağda yer aldığı görülüyor. Diğer bir fotoğraf ise, okul arkadaşlarıyla birlikte çekilmiş. Bu fotoğrafta Bahçeli, ayakta en sağda yer alıyor. Arkadaşlarının isimleri ise fotoğrafın arkasına yazılmış: “M. Tokçelik, Yılmaz Eker, Mustafa Keçeli, Mahmut Ramazanoğlu, Nizamettin Başar, Şuay Sönmez, Bülent Sünbül, Adem Yılmaz, Tarık Andaç, Murat Özcan, Devlet Bahçeli.” Fotoğrafın çekiminden sorumlu olan isim ise Adana’da tanınan Foto Musa olarak belirtiliyor.

Bu yeni fotoğraflar, Devlet Bahçeli'nin gençlik dönemine ait önemli anıları gün yüzüne çıkarırken, aynı zamanda Türk siyasetinin geçmişine dair de değerli bir kaynak sunuyor.

