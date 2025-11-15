TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi 2025 Başvuru Tarihleri ve Şartları

TOKİ'nin "Yüzyılın Konut Projesi" olarak adlandırdığı 500 bin sosyal konut projesi, T.C. kimlik numarasına dayalı başvuru sistemini devreye alarak dikkat çekti. Başvurular 10-14 Kasım 2025 tarihleri arasında toplandı ve 15 Kasım itibarıyla tüm vatandaşlara açık hale geldi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bu süreçte 5 gün içinde 2 milyon 879 bin geçerli başvuru alındığını açıkladı. Henüz başvuru yapmamış olan vatandaşlar için son tarih yaklaşıyor ve bu süreçte merak edilen birçok konu bulunuyor.

Projenin İçeriği ve İllere Dağılımı

TOKİ tarafından inşa edilecek sosyal konutlar, 1+1 ve 2+1 daire tipleri ile yatay mimari anlayışına uygun bir şekilde tasarlanacak. Projenin Türkiye genelinde İstanbul'da 100 bin, Ankara'da 30 bin 780, İzmir'de 21 bin 520, Gaziantep'te 13 bin 940 gibi önemli illerde toplam 500 bin konut üretmesi hedefleniyor. Ayrıca, İstanbul'daki yüksek kira artışlarını dengelemek amacıyla TOKİ tarafından ilk kez kiralık sosyal konut uygulamaları da başlatılacak.

Başvuru Tarihleri ve Süreci

Başvuru süreçleri yoğunluğu azaltmak amacıyla T.C. kimlik numarasının son rakamına göre gerçekleştirildi. 10 Kasım'da son rakamı 0 olanlar, 11 Kasım'da 2 olanlar şeklinde devam eden süreç, 15 Kasım itibarıyla tüm vatandaşlara açıldı. TOKİ e-Devlet üzerinden başvuru alımını 18 Aralık 2025 tarihinde, bankalar üzerinden ise 19 Aralık'ta sona erdirecek.

Kura Çekimi ve Konutların Teslimat Süreci

Hak sahiplerinin belirleneceği kura çekimleri 29 Aralık 2025 ile 27 Şubat 2026 tarihleri arasında yapılacak. Konut teslimatlarının ise 2027 yılı Mart ayında başlaması planlanıyor. Başvurular, Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Emlak Katılım Bankası aracılığıyla veya e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebilecek.

Başvuru Şartları

TOKİ sosyal konut projesine başvurabilmek için bazı şartlar bulunmaktadır. Başvuru sahiplerinin 18 yaşını doldurmuş ve en az 10 yıldır Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekmektedir. Ayrıca, başvuru sahiplerinin eşleri ve çocukları dahil olmak üzere üzerlerinde tapu bulunmaması şartı aranmaktadır. Hane halkının aylık net geliri, İstanbul için en fazla 145 bin TL, diğer iller için ise 127 bin TL olarak belirlenmiştir. Şehit aileleri ve terör, harp veya vazife malulleri bu gelir şartından muaf tutulmaktadır.

Ödeme Planı

Konut fiyatları illere göre değişiklik göstermektedir. İstanbul dışındaki 55 metrekarelik 1+1 konutlar 1 milyon 800 bin TL, 65 metrekarelik 2+1 konutlar 2 milyon 200 bin TL, 80 metrekarelik 2+1 konutlar ise 2 milyon 650 bin TL olarak belirlenmiştir. Peşinat oranı %10 olup, 240 ay vade imkanı sunulmaktadır. Örneğin, İstanbul'da 55 metrekarelik 1+1 konutların fiyatı 1 milyon 950 bin TL, aylık taksitleri ise 7 bin 313 TL olacaktır.

Kiralık Konut Uygulaması

İstanbul'da 100 bin konutun yanı sıra 15 bin kiralık konut da TOKİ aracılığıyla sunulacaktır. Kiralık konutlar, piyasa rayiç bedelinin yarı fiyatına kiralanacak ve sözleşmeler 3 yıl süreyle geçerli olacaktır. Bu konutlardan, belirli kriterlere uygun vatandaşlar faydalanabilecektir. Kiralanan konutların yönetimi ve bakımı devletin sorumluluğunda olacaktır.

TOKİ projelerine yapılan başvurularda, kurada konut sahibi olamayan ya da başvuru şartlarını taşımayan vatandaşların yatırdığı ön başvuru ücretleri geri iade edilmektedir. Başvuru sürecinin sona ermesinin ardından iade işlemleri genellikle 5 iş günü içinde başlatılmaktadır. Ayrıca, aynı aileden iki kişinin başvuru yapması mümkün değildir; her hane halkı adına yalnızca bir başvuru kabul edilmektedir. Proje, Türkiye genelinde konut ihtiyacını karşılamak ve yüksek konut fiyatlarını dengelemek amacıyla önemli bir adım olarak değerlendirilmektedir.