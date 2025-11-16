Genç Yönetici ve İş İnsanları Derneği'nde Genç Patronlara SAT Komandolu Kriz Yönetimi Dersi

Genç Yönetici ve İş İnsanları Derneği (GYİAD) Başkanı Başak Öğütken Çetinkaya, ekonomik ve finansal zorlukların artış gösterdiği bu dönemde genç iş insanlarının kriz yönetimi konusunda eğitim alacaklarını duyurdu. Çetinkaya, eğitimlerin SAT komandoları tarafından verileceğini ve bu sayede üyelerin kriz anlarında daha etkili kararlar alabilme yeteneği kazanacaklarını belirtti.

GYİAD Üyelerinin Sayısı ve Vizyonu

GYİAD, şu anda fahri üyeleriyle birlikte 500 üyeye sahip. Başkan Çetinkaya, derneğin 2026'da 40. yılını kutlayacağını hatırlatarak, bu dönemde belirledikleri mottoyu “sorumluluk alıyor, harekete geçiyoruz” şeklinde ifade etti. Üyelerin teknolojiye entegrasyonu ve yapay zekanın iş süreçlerine dahil edilmesi konularında çeşitli projelerin yürütüldüğünü belirten Çetinkaya, bu çerçevede bir yapay zeka asistanı geliştirdiklerini ve kriz yönetimi ile ilgili bir program başlattıklarını vurguladı.

Kriz Yönetimi Eğitimi

Başak Öğütken Çetinkaya, kriz yönetimi programının ilk aşamasının finansman erişimi üzerine gerçekleştirildiğini, ikinci aşamanın ise şirketlerin kriz anlarında nasıl karar alacakları üzerine olacağını ifade etti. Bu eğitimlerin, kriz dönemlerinde insan yönetimi ve liderlik becerilerini geliştirmeye yönelik olduğunu belirten Çetinkaya, karar alma süreçlerinde panik yapmanın getireceği risklere dikkat çekti. “Ani bir durumda SWOT analizi yaparak, durumu 8 saniye içinde değerlendirmemiz gerekiyor” dedi.

Ekonomik Zorluklar ve Çözüm Önerileri

Çetinkaya, genç iş insanlarının ekonomik zorluklarla başa çıkabilme yeteneğinin artırılması gerektiğine vurgu yaptı. Kriz döneminde katma değerli ürünler üreterek çıkış yolu arandığını belirten Çetinkaya, bu süreçte Ar-Ge yatırımlarının önemine de dikkat çekti. Devlet desteğinin bu alanda kritik olduğunu ifade eden Çetinkaya, teknolojik gelişmelere ayak uydurmanın gerekliliğini vurguladı.

Genç İşsizliği ve İstihdam Sorunları

Türkiye'deki genç işsizliği sorununa da değinen Çetinkaya, gençlerin kariyer planlaması yapmadan iş bulmakta zorluk çektiklerini ve bu durumun iş gücü piyasasında ciddi sorunlara yol açtığını belirtti. GYİAD Akademi projesi ile üniversitelerde girişimcilik konularında bilgi paylaşımında bulunduklarını ifade etti. Gençlerin üretim süreçlerine katılmadığı sürece ülkenin kalkınmasının zor olduğunu belirten Çetinkaya, gençlerin yurtdışına gitmelerinin önüne geçilmesi gerektiğini savundu.

Hukuk ve İş Dünyası

Çetinkaya, iş hayatının temelinin hukuk olduğunu ve iş, vergi hukuku ile sosyal güvenlik hukuku konularında güvenilir ve hızlı çözümler üretilmesi gerektiğini belirtti. Krediye ulaşımın zorlaştığını, vergilerin arttığını ve ticari davaların uzun sürdüğünü dile getiren Çetinkaya, bu durumların iş dünyasında istikrar sağlanmasını engellediğini ifade etti. Kredi faizlerinin düşmesine rağmen bankaların kredi limitlerini açmadığını belirten Çetinkaya, şirketlerin mali süreçleri yönetmekte zorlandığını kaydetti.

2026 yılına dair öngörülerde bulunan Çetinkaya, işsizlik oranlarının artabileceğini ve bu durumun ekonomik zorlukları daha da derinleştirebileceğini sözlerine ekledi. Belirsizliklerin yoğunlaştığı bu dönemde, genç iş insanları olarak firmaların üç aylık nakit akışları ile ilerlediğini ve kriz anlarında nakit akışının yönetiminin ne denli önemli olduğunu vurguladı.