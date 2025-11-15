Dolar
Euro
Gram Altın
Çalışanını Darbeden Bahadır Ünlü'nün İfadesi Gün Yüzüne Çıktı

Çalışanını Darbeden Bahadır Ünlü'nün İfadesi Gün Yüzüne Çıktı

Çalışanını Darbeden Bahadır Ünlü'nün İfadesi Gün Yüzüne Çıktı
Beyoğlu'ndaki restoranında çalışanına ciddi şekilde zarar veren sosyal medya fenomeni Bahadır Ünlü, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ünlü'nün olaydan sonra verdiği ifade, saldırının nedenine dair önemli detaylar içeriyor.

Olayın Gelişimi

13 Kasım 2023 tarihinde Beyoğlu’nda bulunan restoranında İsmail N. isimli çalışanını dakikalarca darbettiği iddia edilen Bahadır Ünlü, olayın sosyal medya platformlarında yayılmasının ardından Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından "kasten yaralama" suçlaması ile adliyeye sevk edilen Ünlü, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ünlü'nün İfadesi

Bahadır Ünlü'nün verdiği ifadede, "İsmail N’nin hesaplarda usulsüzlük yaptığını fark ettim. Neden böyle bir şey yaptığını sorduğumda üzerime yürüyüp eşime ve çocuklarıma küfür etti. Beyzbol sopasıyla kendimi savunmak zorunda kaldım" şeklinde açıklamada bulunduğu öğrenildi. Bu ifadeler, olayın arka planındaki gerginliğin ve Ünlü’nün kendini savunma gerekçesinin detaylarını ortaya koyuyor.

İşletmenin Ruhsatsız Faaliyeti

Olayın ardından yapılan kontrollerde, Bahadır Ünlü'nün işletmesinin ruhsatsız olduğu ve daha önce mühürlenmesine rağmen izinsiz bir şekilde çalışmaya devam ettiği tespit edildi. Bu durum, yerel otoriteleri harekete geçirdi ve işletme yeniden mühürlenerek faaliyetleri durduruldu. Ünlü’nün restoranının ruhsat durumunun yanı sıra, olayın ardından yaşanan gelişmeler, işletme sahipleri için yasal sorumlulukların ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gündeme getirdi.

Bahadır Ünlü'nün çalışanıyla yaşadığı bu olay, hem sosyal medya hem de yerel basında geniş yankı uyandırdı. Ünlü’nün tutuklanması ve ifadesinin içeriği, benzer durumlarla karşılaşan diğer işletme sahipleri için de bir uyarı niteliği taşıyor.

