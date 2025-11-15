Davutoğlu: Devlet Gereğini Yapsın

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen partisinin 3. Olağan İlçe Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Son günlerde yaşanan uçak kazalarına dikkat çeken Davutoğlu, Türkiye'nin uluslararası alandaki gücünün sorgulanmaması gerektiğini vurguladı. Yaşanan olayların ardında bir art niyet veya planlama varsa, devletin gerekli adımları atması gerektiğini ifade etti.

Uçak Kazalarına Dikkat Çekti

Davutoğlu, konuşmasında, "Yurt dışından bakıldığında Türkiye Cumhuriyeti güçlü bir devlet olarak görülmektedir. Ancak bu kadar güçlü bir devletin bir askeri uçağı ve bir orman uçağının bir hafta içinde ardı ardına düşmesi, sorgulanması gereken bir durumdur" dedi. İki uçak kazasının Türkiye'nin farklı coğrafi bölgelerinde gerçekleştiğine dikkat çeken Davutoğlu, bu durumun tesadüf olup olmadığını sorguladı. "Eğer bir art niyet veya planlama söz konusuysa, devlet gereğini yapmalı ve sorumlulara en sert şekilde müdahale edilmelidir" ifadelerini kullandı.

Şehitlere Rahmet, Ailelerine Başsağlığı

Kongrede, şehitlere rahmet dileklerini de ileten Davutoğlu, "Salı günü Azerbaycan’dan Gürcistan’a geçerken kaybettiğimiz aziz şehitlerimize rahmet diliyorum. Hırvatistan’da Orman Genel Müdürlüğü’ne ait yangın söndürme uçağının düşmesi sonucu hayatını kaybeden pilotları da anıyorum" şeklinde konuştu. Davutoğlu, düşen kargo uçağı ile ilgili olarak ise, "Dışarıdan müdahale varsa bu araştırılmalı ve gereken tedbirler alınmalıdır" değerlendirmesini yaptı.

Ekonomi Üzerine Değerlendirmeler

Ahmet Davutoğlu, ekonomi konusuna da değinerek, üretici ve tüketicinin aynı anda mağdur olduğunu belirtti. Antalya ve Alanya'daki hallerden elde ettiği fiyat verilerini paylaşan Davutoğlu, birçok üründe fiyatların yarı yarıya düştüğünü, buna karşın maliyetlerin sürekli arttığını ifade etti. Tarımın milli güvenlik meselesi haline geldiğine dikkat çeken Davutoğlu, ithalat politikalarının yerli üreticiyi olumsuz etkilediğini vurguladı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı'nın bu açıklamaları, hem Türkiye'deki iç dinamikler hem de uluslararası ilişkiler açısından önemli bir gündem maddesi oluşturdu. Davutoğlu'nun dile getirdiği endişeler, kamuoyunda geniş yankı bulurken, devletin atacağı adımlar merakla bekleniyor.