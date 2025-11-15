Dünyanın En Güzel 10 Kadını Belli Oldu: Emma Stone Zirveye Yerleşti

Londra'daki Gelişmiş Yüz Estetiği ve Plastik Cerrahisi Merkezi tarafından gerçekleştirilen bir araştırma, dünyanın en güzel kadınlarını belirlemek amacıyla fiziksel mükemmellik kriterlerini değerlendirdi. Uzmanlar, antik dönem standartlarını temel alarak, ünlülerin yüz özelliklerini detaylı bir analizle inceledi. Bu kapsamda, Emma Stone'un birinci sırada yer alması dikkat çekti.

Antik Yunan Standartları ve Değerlendirme Kriterleri

Güzellik algısı, tarih boyunca farklı kültürlerde değişiklik göstermiştir. Antik Yunan döneminde belirlenen 'altın oran' kavramı, fiziksel güzellik değerlendirmelerinin temelini oluşturmuştur. Londra'daki uzmanlar, bu kriterleri günümüzde yeniden uygulayarak, kaş, burun, dudak, göz ve ağız yapısı gibi birçok unsuru göz önünde bulundurdu. Böylece, modern güzellik standartlarıyla antik dönem görüşlerini birleştiren bir analiz ortaya çıkmıştır.

Emma Stone’un Başarısı

Estetik uzmanı Dr. Julian De Silva tarafından açıklanan sonuçlara göre, Emma Stone, fiziksel mükemmellik açısından en yüksek puanı alarak listenin zirvesine yerleşti. Hollywood'un önde gelen oyuncularından biri olan Stone, "The Amazing Spider-Man" ve "La La Land" gibi başarılı yapımlarda gösterdiği performansla tanınmaktadır. Bu sonuç, Stone'un hem yeteneği hem de fiziksel özellikleri ile dikkatleri üzerine çektiğini göstermektedir.

Listede Yer Alan Diğer Ünlüler

Emma Stone’un ardından gelen isimler de oldukça dikkat çekici. Zendaya, Freida Pinto, Vanessa Kirby, Jenna Ortega, Olivia Rodrigo, Aishwarya Rai Bachchan, Tang Wei, Margot Robbie ve Beyonce gibi dünya çapında tanınan isimler ilk on içerisinde kendine yer buldu. Bu liste, günümüzdeki güzellik algısının çeşitliliğini ve farklı estetik anlayışlarını yansıtmaktadır.

Sonuç olarak, bu araştırma, güzellik standartlarının nasıl evrildiğini ve toplumsal algının nasıl değiştiğini bir kez daha gözler önüne serdi. Emma Stone'un liderliğindeki bu liste, estetik ve sanatsal başarıların bir araya geldiği bir tablo oluşturuyor.