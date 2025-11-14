Dolar
James Van Der Beek, Kanser Tedavisi İçin Kişisel Koleksiyonunu Satışa Çıkardı

James Van Der Beek, Kanser Tedavisi İçin Kişisel Koleksiyonunu Satışa Çıkardı
90'ların unutulmaz gençlik dizisi "Dawson's Creek" ile tanınan ünlü oyuncu James Van Der Beek, evre 3 kalın bağırsak kanseri teşhisi almasının ardından tedavi masraflarını karşılamak amacıyla kişisel koleksiyonundaki dizi ve film hatıralarını açık artırmaya çıkarmaya karar verdi. Bu durum, hem hayranları hem de oyuncunun takipçileri için duygusal bir anı temsil ediyor.

Açık Artırmaya Sunulacak Önemli Parçalar

Van Der Beek, müzayedede "Dawson's Creek" dizisinde karakteri Dawson Leery'nin giydiği flanel gömlek, Joey karakterine verilen kolye gibi ikonik eşyaların yanı sıra 1999 yapımı "Varsity Blues" filminden krampon ve şapka gibi önemli parçaları satışa sunacak. Bu eşyalar, oyuncunun kariyerinin önemli bir parçasını temsil ediyor ve hayranları için nostaljik bir değere sahip.

Müzayede Detayları

Müzayede, 5-7 Aralık 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Van Der Beek, bu etkinliğin sadece bir satış değil, aynı zamanda geçmişe ait anıları paylaşma fırsatı sunduğunu belirtti. Açıklamasında, "Bu anın geldiğini hissettim. Bir yandan nostalji var ama aynı zamanda yıllardır sakladığım bu özel parçaları artık paylaşmak istedim. İnsanların hayatına dokunan anıları başkalarıyla buluşturmak güzel bir his." ifadelerini kullandı.

Tedavi Sürecinin Zorlukları

James Van Der Beek, kanser tedavisinin hem fiziksel hem de finansal açıdan zorlayıcı olduğunu vurguladı. Tedavi sürecinin getirdiği maddi yükümlülükler, oyuncuyu kişisel eşyalarını satışa çıkarmaya yönlendirdi. Bu müzayedenin, devam eden tedavi masraflarını karşılamak için gerekli olduğunu ifade etti. Van Der Beek'in bu cesur adımı, benzer durumlardaki bireyler için ilham kaynağı olma potansiyeli taşıyor.

Oyuncunun, geçmişine dair bu özel parçaları hayranlarıyla paylaşma kararı, sadece maddi bir gereklilik değil, aynı zamanda duygusal bir bağın da ifadesi olarak değerlendirilebilir. Van Der Beek'in durumu, toplumun kanserle mücadelesine dair farkındalığı artırma çabalarına katkıda bulunuyor.

