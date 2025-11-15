Benzine Zam Geldi: 15 Kasım 2025 Güncel Fiyatlar

15 Kasım 2025 tarihinde akaryakıt fiyatlarına gelen zam, sürücülerin dikkatini çekti. Benzin, motorin ve LPG fiyatlarındaki güncel değişiklikler, özellikle İzmir, Ankara ve İstanbul gibi büyük şehirlerde merak konusu oldu. Brent petrol fiyatlarındaki artış ve döviz kurundaki dalgalanmalar, akaryakıt maliyetlerini doğrudan etkileyerek zamların gerçekleşmesine neden oldu.

Akaryakıt Fiyatlarındaki Artış

25 Ekim 2025 tarihinde motorin fiyatlarında 3.04 TL'lik bir artış yaşanmıştı. Ardından, 7 Kasım 2025 tarihinde motorin fiyatı bir kez daha 2,07 TL yükselmişti. Bu artışlar, sürücülerin akaryakıt alım kararlarını etkileyen önemli faktörler arasında yer alıyor. 15 Kasım itibarıyla benzin fiyatları da 1 TL 30 kuruş artış gösterdi. Bu durum, vatandaşların akaryakıt harcamalarını yeniden gözden geçirmesine yol açtı.

İzmir, Ankara ve İstanbul'daki Güncel Fiyatlar

Yapılan son zamların ardından, 15 Kasım 2025 itibarıyla İzmir, Ankara ve İstanbul'daki akaryakıt fiyatları şu şekilde güncellenmiştir:

İzmir

Benzin fiyatı: 54,45 TL

Motorin fiyatı: 57,61 TL

LPG fiyatı: 27,71 TL

Ankara

Benzin fiyatı: 54,29 TL

Motorin fiyatı: 57,48 TL

LPG fiyatı: 27,08 TL

İstanbul

Benzin fiyatı: 55,34 TL

Motorin fiyatı: 58,64 TL

LPG fiyatı: 27,60 TL

Benzin ve motorin fiyatlarındaki bu artışlar, özellikle ulaşım giderlerini artırarak, günlük yaşamı etkileyebilir. Sürücüler için akaryakıt fiyatlarının artışı, bütçelerini yeniden planlamalarını gerektiren bir durum haline gelirken, döviz kurlarındaki dalgalanmalar ve petrol fiyatlarındaki değişiklikler bu sürecin devamında önemli rol oynamaya devam edecektir.