Dolar
42,5459 %1,90
Euro
49,4681 %2,21
Gram Altın
5.551,47 % -1,86
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Gündem Benzine Zam Geldi: 15 Kasım 2025 Güncel Fiyatlar

Benzine Zam Geldi: 15 Kasım 2025 Güncel Fiyatlar

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
Benzine Zam Geldi: 15 Kasım 2025 Güncel Fiyatlar
Okunma Süresi: 2 dk

15 Kasım 2025 tarihinde akaryakıt fiyatlarına gelen zam, sürücülerin dikkatini çekti. Benzin, motorin ve LPG fiyatlarındaki güncel değişiklikler, özellikle İzmir, Ankara ve İstanbul gibi büyük şehirlerde merak konusu oldu. Brent petrol fiyatlarındaki artış ve döviz kurundaki dalgalanmalar, akaryakıt maliyetlerini doğrudan etkileyerek zamların gerçekleşmesine neden oldu.

Akaryakıt Fiyatlarındaki Artış

25 Ekim 2025 tarihinde motorin fiyatlarında 3.04 TL'lik bir artış yaşanmıştı. Ardından, 7 Kasım 2025 tarihinde motorin fiyatı bir kez daha 2,07 TL yükselmişti. Bu artışlar, sürücülerin akaryakıt alım kararlarını etkileyen önemli faktörler arasında yer alıyor. 15 Kasım itibarıyla benzin fiyatları da 1 TL 30 kuruş artış gösterdi. Bu durum, vatandaşların akaryakıt harcamalarını yeniden gözden geçirmesine yol açtı.

İzmir, Ankara ve İstanbul'daki Güncel Fiyatlar

Yapılan son zamların ardından, 15 Kasım 2025 itibarıyla İzmir, Ankara ve İstanbul'daki akaryakıt fiyatları şu şekilde güncellenmiştir:

İzmir

Benzin fiyatı: 54,45 TL
Motorin fiyatı: 57,61 TL
LPG fiyatı: 27,71 TL

Ankara

Benzin fiyatı: 54,29 TL
Motorin fiyatı: 57,48 TL
LPG fiyatı: 27,08 TL

İstanbul

Benzin fiyatı: 55,34 TL
Motorin fiyatı: 58,64 TL
LPG fiyatı: 27,60 TL

Benzin ve motorin fiyatlarındaki bu artışlar, özellikle ulaşım giderlerini artırarak, günlük yaşamı etkileyebilir. Sürücüler için akaryakıt fiyatlarının artışı, bütçelerini yeniden planlamalarını gerektiren bir durum haline gelirken, döviz kurlarındaki dalgalanmalar ve petrol fiyatlarındaki değişiklikler bu sürecin devamında önemli rol oynamaya devam edecektir.

#Akaryakıt Fiyatları
#Benzin
#Motorin
#Benzin Zam
#Benzine Zam
#15 Kasım 2025 Akaryakıt Fiyatları
#Lpg
#Motorin Zam
Kızılcık Şerbeti'nde Emir Kimdir? Gerçek Adı, Nereli ve Kaç Yaşında?
Kızılcık Şerbeti'nde Emir Kimdir? Gerçek Adı, Nereli ve Kaç Yaşında?
#Genel / 15 Kasım 2025
İstanbul’da 15 Kasım Cumartesi Su Kesintileri: Hangi İlçelerde, Saat Kaçta Sular Gelecek?
İstanbul’da 15 Kasım Cumartesi Su Kesintileri: Hangi İlçelerde, Saat Kaçta Sular Gelecek?
#Genel / 15 Kasım 2025
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Gündem
2026 Yılı İçin Yeni ÖSYM Takvimi: MSÜ Başvuru ve Sınav Tarihleri Açıklandı
2026 Yılı İçin Yeni ÖSYM Takvimi: MSÜ Başvuru ve Sınav Tarihleri Açıklandı
Gündem
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Yunanistan'a Tepki
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Yunanistan'a Tepki
2026 EKPSS Takvimi Açıklandı: Sınav ve Başvuru Tarihleri Belli Oldu
2026 EKPSS Takvimi Açıklandı: Sınav ve Başvuru Tarihleri Belli Oldu
15 Kasım Cumartesi Günlük Burç Yorumları: Yıldızlar Bugün Sizin İçin Ne Söylüyor?
15 Kasım Cumartesi Günlük Burç Yorumları: Yıldızlar Bugün Sizin İçin Ne Söylüyor?
Süper Lig’de 8 Kulüp ve 2 Yönetici PFDK’ya Sevk Edildi
Süper Lig’de 8 Kulüp ve 2 Yönetici PFDK’ya Sevk Edildi
14 Kasım 2025 On Numara Sonuçları Açıklandı
14 Kasım 2025 On Numara Sonuçları Açıklandı
Erdem Kaynarca Kimdir? İşte Erdem Kaynarca Hakkında Bilinenler
Erdem Kaynarca Kimdir? İşte Erdem Kaynarca Hakkında Bilinenler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Önemli Açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Önemli Açıklamalar
RSS
Copyright © 2025 . Her hakkı saklıdır.
habersoft