Haberin Gündemi Genel İstanbul’da 15 Kasım Cumartesi Su Kesintileri: Hangi İlçelerde, Saat Kaçta Sular Gelecek?

İSKİ, 15 Kasım Cumartesi günü İstanbul’un bazı mahallelerinde planlı su kesintisi yapılacağını açıkladı. Kesintilerin saat ve mahalle bilgileri İSKİ sorgulama ekranında yer alıyor.

Yayınlanma
14
Okunma Süresi: 1 dk

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından 15 Kasım 2025 Cumartesi günü için planlı su kesintisi yapılacağı duyuruldu. İstanbul’un hem Anadolu hem de Avrupa yakasında belirli mahallelerde gerçekleştirilecek bakım, onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle geçici su kesintileri uygulanacak.

Hangi İlçelerde Su Kesintisi Var?

İSKİ’nin planlı çalışma programına göre, gün içerisinde bazı ilçelerde su kesintisi yaşanacak. Her bölge için kesintinin başlama ve sona erme saatleri farklılık gösterebiliyor.

Kesinti yapılacak ilçeler arasında şunlar yer alıyor:

Avrupa Yakası: Eyüpsultan, Kağıthane, Bakırköy, Bağcılar

Anadolu Yakası: Üsküdar, Kadıköy, Ataşehir, Maltepe

İlgili mahallelerin listesi ve saatlik detaylar İSKİ’nin resmi sisteminde güncelleniyor.

Sular Ne Zaman Gelecek?

Kesintinin süresi mahalleye ve çalışmanın kapsamına göre değişiklik gösterebilir. Çoğu kesinti sabah saatlerinde başlıyor ve akşam saatlerine kadar tamamlanması planlanıyor. Ancak beklenmedik durumlarda süre uzayabiliyor.

İSKİ Su Kesintisi Sorgulama Nasıl Yapılır?

Güncel su kesintisi bilgilerini öğrenmek isteyen vatandaşlar, İSKİ’nin resmi web sitesinde yer alan “Su Kesintisi Sorgulama Ekranı” üzerinden şu bilgilere ulaşabilir:

Kesinti yapılacak mahalle ve sokaklar

Su kesintisinin başlama ve sona erme saatleri

Kesintinin nedeni (bakım, onarım, arıza vb.)

Sorgulama için:
İSKİ Su Kesintisi Sorgulama Ekranı

