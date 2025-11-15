Adana'da 'Sazan Sarmalı' Şebekesi Çökertildi: 7 Milyon Lira Dolandırıcılık

Adana'da, Sazan Sarmalı yöntemini kullanarak daire satışı üzerinden 5 kişiyi toplamda 7 milyon lira dolandıran bir şebeke, düzenlenen polis operasyonuyla çökertildi. Dolandırıcılık olayının ardından mağdurlar, şüphelilerden aldıkları "Ağabey ben sizi dolandırdım, yurt dışına gideceğim. Birbirinize zarar vermeyin. Hakkınızı helal edin" mesajı ile kandırıldıklarını anladılar.

Olayın Başlangıcı ve Dolandırıcılık Yöntemi

Olay, Adana'nın Seyhan ilçesinde yaşayan S.G.'nin internet üzerinden 2 milyon 300 bin lira değerinde bir apartman dairesini satışa çıkarmasıyla başladı. Kendini uzman çavuş olarak tanıtan İ.T., S.G. ile iletişime geçerek daireyi satın almak istediğini belirtti. Ancak şüpheli, S.G.'nin ilanındaki fotoğrafları kopyalayarak, aynı daireyi sosyal medya üzerinden 1 milyon 900 bin liraya yeniden satışa çıkardı. Daireyi almak isteyen M.T., bu ilan üzerinden İ.T. ile iletişim kurdu.

İ.T., Malatya'da görevli olduğunu ve daireyi babasının devralacağını ifade etti. Şüphelinin yönlendirmesi ile M.T. ve S.G., tapu müdürlüğünde buluşarak satış işlemini gerçekleştirmek için bir araya geldiler. M.T., telefonda konuştuğu İ.T.'nin verdiği banka hesabına dairenin satış bedelini gönderdi. Ancak tapu memurunun devir işlemlerini gerçekleştireceği sırada, S.G., M.T.'den parayı hesabına göndermesini talep edince dolandırıcılık ortaya çıktı.

Dolandırıcılığın Ortaya Çıkışı ve Operasyon

Olayın ardından M.T., dolandırıldığını fark ederek durumu polise bildirdi. Adana İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şikayet üzerine soruşturma başlattı. Yapılan araştırmalar sonucunda, İ.T., D.Ö. (25) ve H.T. (36) liderliğindeki 35 kişilik bir çetenin dolandırıcılığı gerçekleştirdiği belirlendi. Ekipler, çetenin aynı yöntemle toplamda 5 kişiyi 7 milyon lira dolandırdığını ve şüphelilerin, elde ettikleri paranın bir kısmını kripto para, geri kalanını ise altına çevirdiklerini tespit etti.

Şüphelilere Yönelik Eş Zamanlı Operasyon

Polis, yapılan tespitlerin ardından Adana merkezli olmak üzere İstanbul, Mersin, Batman, Şanlıurfa, Kırklareli, Gaziantep, Kocaeli, Nevşehir ve Osmaniye illerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Bu baskınlarda, İ.T., D.Ö. ve H.T. ile birlikte 35 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin, dolandırıcılıktan elde ettikleri gelirle aldıkları değerlendirilen 9 lüks otomobil, evlerinde bulunan 1,5 milyon lira değerinde altın ve ziynet eşyası ile çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Adli Süreç ve Tutuklamalar

Gözaltına alınan şüphelilerin, dolandırıcılık yapmadıklarını iddia ederek suçlamaları reddettikleri bildirildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden, İ.T. ve D.Ö. dahil 24 kişi tutuklandı, 11 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olay, Türkiye genelinde dolandırıcılık yöntemlerinin ne denli karmaşık ve tehlikeli olabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi.