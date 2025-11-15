Bir Lokma Hayatlarına Mal Oldu: Sokakta Asla Tüketmemeniz Gereken 10 Yiyecek

Almanya'dan Türkiye'ye tatile gelen bir ailenin Ortaköy'de yedikleri yiyecekler sonrasında yaşanan gıda zehirlenmesi vakası, sokak yiyeceklerinin sağlık riskleri konusunu yeniden gündeme getirdi. Aile, midye, tavuk tantuni ve sucuk tükettikten sonra fenalaştı. İki kardeşin ardından annenin hayatını kaybetmesi ve babanın entübe edilmesi, olayın ciddiyetini ortaya koydu. Olayla ilgili dört kişi gözaltına alınırken, ailenin yemek yediği restoran mühürlendi. Uzmanlar, sokakta tüketilen bazı yiyeceklerin potansiyel tehlikelerine dikkat çekiyor.

Gıda Zehirlenmesi ve Sağlık Riskleri

Psikogenetik ve Longevity alanlarında çalışmalar yürüten Prof. Dr. Kaan Yılancıoğlu, sokak yiyeceklerinin hijyen ve sıcaklık kontrolünün yetersiz olması durumunda ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirtti. Yılancıoğlu, "Hijyen + bakteriyel yük + toksin = mide rahatsızlığı, enfeksiyon ve hatta ölüm riski" ifadesiyle toplumun bu konuda bilinçlenmesi gerektiğini vurguladı. Gıda zehirlenmelerinin yaygın sebeplerinden biri olan sokak yiyecekleri hakkında detaylı bilgiler sunarak, en riskli on yiyeceği sıraladı.

Riskli Yiyecekler

1. Açıkta satılan midyeler, kum, bakteri ve ağır metal birikimi nedeniyle en çok zehirlenme vakasına neden olan yiyecekler arasında yer alıyor. Bu tür deniz ürünlerinin hijyen standartlarına uyulmadan satılması, ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.

2. Kokoreç ve ciğer gibi sakatat ürünleri, yeterli sıcaklıkta pişirilmediğinde salmonella ve kampilobakter gibi tehlikeli bakterilerin üremesine neden olmaktadır. Bu tür yiyeceklerin pişirilmesi esnasında dikkatli olunması büyük önem taşımaktadır.

3. Açıkta kesilmiş meyveler, hijyenik olmayan bıçak ve tezgah kullanımı nedeniyle yüksek bakteri yükü taşıyabilir. Bu, tüketim sonrası sağlık sorunlarını beraberinde getirebilir.

4. Sıcak ortamda bekleyen mayonez, ketçap ve yoğurt bazlı soslar, toksin üreten bakterilerin hızla çoğalmasına zemin hazırlamaktadır. Bu tür sosların sıcak havalarda tüketilmesi risklidir.

5. Balık-ekmek gibi ürünler, özellikle sıcak havalarda histamin zehirlenmesi riskini artırmaktadır. Bu tür gıdaların tazeliği ve saklanma koşulları önemlidir.

6. Sokakta kızartılan patates ve börekler, kaç kez kullanıldığı bilinmeyen yağlar nedeniyle trans yağ ve oksitlenmiş yağ riski taşımaktadır. Bu yağlar, sağlık açısından ciddi tehlikeler oluşturabilir.

7. Dumanı üzerinde olmayan döner, alt katmanlardaki etlerin yeterince pişmemesi durumunda E.coli gibi bakterilerle bulaşma riski taşımaktadır. Bu tür gıdalar, uygun şartlarda pişirilmediğinde sağlık sorunlarına yol açabilir.

8. Yıkanmamış yeşillik içeren sandviç, tost ve salatalar, güvenilir olmayan su kaynakları nedeniyle parazit bulaşmasına neden olabilir. Tüketici, bu tür yiyeceklerin hazırlanmasında dikkatli olmalıdır.

9. Açıkta satılan sütlü tatlılar, sıcak havalarda hızla bozulduğundan gıda zehirlenmesi riskini ciddi şekilde artırmaktadır. Bu tür tatlıların tüketilmesi önerilmez.

10. Kimliği belirsiz şerbetli tatlılar, saatlerce dışarıda beklediklerinde maya ve bakteriler için ideal bir üreme ortamı haline gelir. Bu tatlıların tüketimi, özellikle dikkat gerektiren bir durumdur.

Son yaşanan olay, sokak yiyeceklerinin sağlık açısından taşıdığı riskleri bir kez daha gözler önüne serdi. Özellikle yaz aylarında dışarıda tüketilen gıdaların hijyen koşullarına dikkat edilmesi gerektiği uzmanlar tarafından vurgulanmaktadır.