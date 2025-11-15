Dolar
15 Kasım 2023 Altın Fiyatlarında Son Durum

15 Kasım 2023 Altın Fiyatlarında Son Durum

15 Kasım 2023 Altın Fiyatlarında Son Durum
Altın fiyatları, yatırımcılar tarafından dikkatle izlenmeye devam ediyor. 15 Kasım 2023 itibarıyla, gram altın fiyatı 5.551 lira seviyesinde işlem görmekte. Yatırımcılar, altın alım satımı yapmadan önce güncel fiyatları ve piyasa trendlerini takip ederek kararlarını veriyor. Peki, çeyrek altın, yarım altın ve diğer altın türlerinin fiyatları ne durumda?

Gram Altın Fiyatları

15 Kasım 2023 itibarıyla gram altın alış fiyatı 5.550,65 lira, satış fiyatı ise 5.551,47 lira olarak kaydedildi. Son günlerde yaşanan dalgalanmalarla birlikte gram altın, yatırımcıların en çok tercih ettiği değerli metallerden biri olmayı sürdürüyor. Piyasalardaki belirsizlikler ve enflasyon endişeleri, altın fiyatlarının yükselmesine katkı sağlıyor.

Çeyrek Altın ve Diğer Altın Türleri

Çeyrek altın fiyatları da araştırılan konular arasında yer alıyor. 15 Kasım itibarıyla çeyrek altının alış fiyatı 9.196,59 lira, satış fiyatı ise 9.406,94 lira olarak belirlendi. Yarım altın ise 18.335,71 lira alış ve 18.813,88 lira satış fiyatıyla işlem görüyor. Tam altın fiyatları ise alışta 37.512,68 lira, satışta ise 37.540,39 lira seviyesine ulaştı. Cumhuriyet altını, alış fiyatı 38.058,00 lira, satış fiyatı ise 38.646,00 lira olarak kaydedildi.

22 Ayar Bilezik ve Ons Altın Fiyatları

Yatırımcılar, 22 ayar bilezik fiyatlarını da takip etmektedir. 15 Kasım itibarıyla 22 ayar bilezik alış fiyatı 5.242,06 lira, satış fiyatı ise 5.247,17 lira olarak işlem görmekte. Ayrıca, uluslararası piyasalarda ons altın fiyatı da önemli bir gösterge olarak değerlendiriliyor. Bugün ons altın alış fiyatı 4.086,25 dolar, satış fiyatı ise 4.086,80 dolar olarak kaydedildi.

Altın fiyatlarındaki bu gelişmeler, yatırımcıların alım satım kararlarında önemli bir rol oynamaktadır. Piyasalardaki dalgalanmaların ve ekonomik verilerin takip edilmesi, gelecekteki fiyat hareketlerini tahmin etmek açısından kritik öneme sahiptir.

Yorumlar
