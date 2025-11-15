2026 EKPSS Takvimi Açıklandı: Sınav ve Başvuru Tarihleri Belli Oldu

ÖSYM, 2026 yılı sınav takvimini kamuoyuyla paylaştı. Takvimin açıklanmasıyla birlikte, EKPSS (Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı) başvuru ve sınav tarihleri de netlik kazandı. Engelli bireylerin kamu kurumlarında memur olabilmesi için gerçekleştirilen EKPSS, 2026 yılında da binlerce adayı kapsayacak.

2026 EKPSS Ne Zaman Yapılacak?

2026 EKPSS sınav tarihi: 19 Nisan 2026 Pazar

Adaylar, sınavda elde ettikleri puanla kamu kurum ve kuruluşlarına yerleşebilmek için ÖSYM tarafından belirlenen merkezi yerleştirme dönemini bekleyecek.

EKPSS Başvuru ve Geç Başvuru Tarihleri

EKPSS başvuru tarihleri:

4 – 24 Şubat 2026

EKPSS geç başvuru tarihleri:

3 – 4 Mart 2026

EKPSS Kura Başvuruları

Sınava girmeyecek ancak kura yoluyla yerleştirme tercih edecek adaylar için başvuru tarihleri ayrı olarak belirlendi.

Kura başvuruları:

28 Nisan – 13 Mayıs 2026

Kura geç başvuruları:

3 – 4 Haziran 2026

EKPSS Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

EKPSS 2026 sonuç tarihi: 14 Mayıs 2026

ÖSYM, sınav sonuçlarını adayların erişimine resmi internet sitesi üzerinden açacak. Sonuçlar aynı zamanda e-Devlet sistemi üzerinden de görülebilecek.