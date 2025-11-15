Dolar
42,5459 %1,90
Euro
49,4681 %2,21
Gram Altın
5.551,47 % -1,86
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Genel Kızılcık Şerbeti'nde Emir Kimdir? Gerçek Adı, Nereli ve Kaç Yaşında?

Kızılcık Şerbeti'nde Emir Kimdir? Gerçek Adı, Nereli ve Kaç Yaşında?

Kızılcık Şerbeti’nde Emir karakterini canlandıran Yalçın Hafızoğlu, İstanbul doğumlu ve 36 yaşında. Oyunculuğun yanı sıra müzikle de ilgilenen Hafızoğlu, dizide Çimen ile kuracağı bağla dikkat çekiyor.

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
Kızılcık Şerbeti'nde Emir Kimdir? Gerçek Adı, Nereli ve Kaç Yaşında?
Okunma Süresi: 2 dk

Show TV’nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti, 113. bölüm itibarıyla hikâyesine yeni bir karakter kazandırdı: Emir. Diziye taze bir soluk getiren bu karakter, özellikle Çimen ile kuracağı bağ ve ilerleyen bölümlerde üstleneceği rolle dikkat çekiyor. Emir’e hayat veren oyuncu ise son dönemin yükselen isimlerinden Yalçın Hafızoğlu.

Kızılcık Şerbeti’nde Emir Karakteri

Emir karakteri, dizide enerjik, dışa dönük ve etkileyici bir genç adam olarak izleyici karşısına çıkıyor. Çimen’in sosyal çevresine dahil olmasıyla hikâyeye dâhil olan Emir, ilerleyen bölümlerde duygusal ve dramatik yönleriyle daha çok ön plana çıkacak. Senaryoda bu karakterin gelişimi, dizinin gidişatına yön verecek önemli dinamiklerden biri olarak konumlanıyor.

Emir’i Canlandıran Yalçın Hafızoğlu Kimdir?

Doğum Yılı: 1989

Doğum Yeri: İstanbul

Aslen Nereli: Babası Samsunlu, annesi Üsküp göçmeni

Yaşı: 36 (2025 itibarıyla)

Eğitim: Kocaeli Üniversitesi Çevre Mühendisliği

Sanat Eğitimi: Haliç Üniversitesi Tiyatro Yüksek Lisans

Çocukluk yıllarından itibaren müzik ve sahne sanatlarına ilgi duyan Hafızoğlu, eğitim hayatını mühendislik alanında tamamlasa da profesyonel kariyerini oyunculuk ve müzik üzerine kurdu.

Yer Aldığı Dizi ve Filmler

Yalçın Hafızoğlu, bugüne dek hem televizyon hem de sinema alanında birçok projede yer aldı. Öne çıkan yapımlardan bazıları:

Diziler:

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

Yalnız Kurt

Gülümse Kaderine

Yüz Yıllık Mucize

Zembilli

Kör Nokta

Kiralık Aşk (İlk televizyon deneyimi)

Filmler:

Keşif Çanakkale

Sen ve Ben

Omuz Omuza

Sevmedim Deme

Arap Kadri ve Tarzan

Müzik Kariyeri

Yalçın Hafızoğlu, yalnızca oyunculuğuyla değil, aynı zamanda müzik alanındaki yetkinliğiyle de dikkat çekiyor. Farklı müzik projelerinde vokal ve enstrüman performanslarıyla yer alan oyuncu, sahne performanslarında da yer alarak sanatın çok yönlü isimlerinden biri olarak öne çıkıyor.

#Show Tv Dizileri
#Kızılcık Şerbeti Emir
#Yalçın Hafızoğlu Kimdir
#Emir Karakteri
#Yalçın Hafızoğlu Yaşı
#Kızılcık Şerbeti Yeni Oyuncu
#Emir Ve Çimen
#Yalçın Hafızoğlu Dizileri
#Kızılcık Şerbeti Yeni Sezon
#Biyografi
İstanbul’da 15 Kasım Cumartesi Su Kesintileri: Hangi İlçelerde, Saat Kaçta Sular Gelecek?
İstanbul’da 15 Kasım Cumartesi Su Kesintileri: Hangi İlçelerde, Saat Kaçta Sular Gelecek?
#Genel / 15 Kasım 2025
2026 EKPSS Takvimi Açıklandı: Sınav ve Başvuru Tarihleri Belli Oldu
2026 EKPSS Takvimi Açıklandı: Sınav ve Başvuru Tarihleri Belli Oldu
#Genel / 15 Kasım 2025
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Genel
15 Kasım Cumartesi Günlük Burç Yorumları: Yıldızlar Bugün Sizin İçin Ne Söylüyor?
15 Kasım Cumartesi Günlük Burç Yorumları: Yıldızlar Bugün Sizin İçin Ne Söylüyor?
Genel
14 Kasım 2025 On Numara Sonuçları Açıklandı
14 Kasım 2025 On Numara Sonuçları Açıklandı
Süper Lig’de 8 Kulüp ve 2 Yönetici PFDK’ya Sevk Edildi
Süper Lig’de 8 Kulüp ve 2 Yönetici PFDK’ya Sevk Edildi
Erdem Kaynarca Kimdir? İşte Erdem Kaynarca Hakkında Bilinenler
Erdem Kaynarca Kimdir? İşte Erdem Kaynarca Hakkında Bilinenler
2026 Yılı İçin Yeni ÖSYM Takvimi: MSÜ Başvuru ve Sınav Tarihleri Açıklandı
2026 Yılı İçin Yeni ÖSYM Takvimi: MSÜ Başvuru ve Sınav Tarihleri Açıklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Önemli Açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Önemli Açıklamalar
Ece Vahapoğlu kimdir? Ece Vahapoğlu kaç yaşında, nereli, hastalığı ne?
Ece Vahapoğlu kimdir? Ece Vahapoğlu kaç yaşında, nereli, hastalığı ne?
Türk Telekom’dan 1 ayda 1,8 milyar dolarlık uluslararası finansman
Türk Telekom’dan 1 ayda 1,8 milyar dolarlık uluslararası finansman
RSS
Copyright © 2025 . Her hakkı saklıdır.
habersoft