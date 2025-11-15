Ortaköy'de Zehirlenme Olayında Yeni Gelişmeler

İstanbul'un Ortaköy semtinde yaşanan zehirlenme vakası, Almanya'dan tatil için kente gelen Böcek Ailesi'nin trajik şekilde hayatını kaybetmesiyle kamuoyunun gündemine oturdu. Aile üyelerinin yaşadığı sağlık sorunları ve ardından gelişen olaylar, sorunun kaynağına dair birçok belirsizliği beraberinde getirdi. Olayla ilgili yürütülen soruşturma, otelin su kaynağı ve ilaçlama uygulamaları üzerine yoğunlaştı.

Böcek Ailesi'nin Durumu

Almanya'dan tatile gelen Böcek Ailesi'nin çocukları Kadir Muhammed (6) ve Masal (3) ile anne Çiğdem Böcek (27) hayatını kaybederken, baba Servet Böcek (36) yoğun bakımda tedavi altına alındı. Ailenin yaşadığı bu trajik olay sonrasında, olayın gerekçeleri ve potansiyel sorumlular hakkında soruşturmalar hız kazandı.

Turistlerde Zehirlenme Şüphesi

Olayın ardından, Böcek Ailesi'nin kaldığı otelde iki yabancı turistin de zehirlenme belirtileri gösterdiği öğrenildi. İtalyan uyruklu Mustafa Taamart ve Faslı Reda Fakhri, mide bulantısı ve fenalaşma şikayetleriyle hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, bu turistlerin oteldeki su kaynaklarını kullanmış olabileceğini tespit etti. Otelde yeme-içme hizmeti olmaması, soruşturmanın yönünü bu alana kaydırdı.

Polis Soruşturması

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ölümlerin ardındaki sebebi belirlemek için soruşturmayı derinleştirdi. İlk tespitler, ölüme neden olabilecek belirgin bir zehirlenme bulgusunun olmaması nedeniyle, cinayet bürosunun devreye girmesine yol açtı. Dış müdahale ihtimali üzerinde de durulurken, Adli Tıp Kurumu'ndan gelen ön otopsi raporları, çocukların iç organlarında zehirlenme bulgularına ulaşamadı.

Gıda İşletmelerine Yönelik Operasyon

Öte yandan, Böcek Ailesi'nin Ortaköy'de tükettiği yiyeceklerin de inceleme altına alındığı bildirildi. Ailenin yediği gıdalar arasında tantuni, midye, kokoreç ve sucuk ekmek yer alıyordu. Bu gıdaları temin eden üç işletmeye yönelik operasyonlar gerçekleştirilerek, dört kişi 'taksirle ölüme sebebiyet verme' suçlamasıyla gözaltına alındı. Otel işletmecisinin ve çalışanlarının da ifadeleri alınmak üzere tanık olarak çağrıldığı öğrenildi.

Otel Yetkilisinin Açıklamaları

Otel yetkilisi Orhan Oğlak, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, otellerinin hijyen standartlarına uygun olduğunu ve damacana su dışında herhangi bir yiyecek veya içecek servisi yapmadıklarını belirtti. Ayrıca, otelin rutin ilaçlama işlemlerinin gerçekleştirildiğini ifade eden Oğlak, dışarıdan gelen misafirlere yönlendirme yapmadıklarını kaydetti. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini aktaran Oğlak, turistlerin sağlık durumunun iyi olduğunu vurguladı.

İlaçlama Uygulaması ve Zehirlenme Bağlantısı

Olayla ilgili olarak otelde yapılan incelemelerde, Kocaeli'den gelen bir firmanın otelde ilaçlama yaptığı tespit edildi. Ancak, zehirlenme vakalarının kaynağının gıda mı yoksa ilaçlama mı olduğu konusunda kesin sonuçlar henüz elde edilmedi. Soruşturma, olayın tüm boyutlarıyla aydınlatılması amacıyla titizlikle sürdürülüyor.