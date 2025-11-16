Dolar
E-tebligatla Kağıttan Milyarlarca Lira Tasarruf Edildi

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın e-tebligat uygulaması, mükelleflerin elektronik adreslerine tebligat iletilmesini sağlayarak büyük bir mali tasarruf gerçekleştirdi. Bu sistem sayesinde, bugüne kadar toplamda 51 milyar lira tasarruf sağlandığı bildirildi. E-tebligat, dijitalleşme sürecinin önemli bir parçası olarak, vergi mükelleflerinin iş ve işlemlerinin hızlanmasına önemli katkıda bulundu.

Dijital Uygulamaların Yaygınlaştırılması

Mükelleflerin vergiye olan gönüllü uyumunu artırmak amacıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı, dijital uygulamaları yaygınlaştırmakta. e-Beyanname, Dijital Vergi Dairesi, e-defter, e-fatura gibi birçok elektronik hizmet, mükelleflerin işlemlerini hızlandırarak kolaylaştırıyor. Mükellefler, Dijital Vergi Dairesi aracılığıyla Hazır Beyan Sistemi, Defter Beyan Sistemi ve e-beyanname gibi çeşitli uygulamalara tek bir platformdan erişim sağlayabiliyor. Bu kapsamda, Dijital Vergi Dairesi'nde sunulan hizmetlerin sayısı 208'e ulaştı.

E-Beyanname ve E-Fatura Uygulamaları

Son 20 yıldır uygulanan e-Beyanname sistemi, 1,8 milyardan fazla beyanname alınmasını sağladı. Bu durum, sadece kağıt masrafları açısından 3,5 milyar lira tasarruf sağladı. Ayrıca, e-Fatura uygulaması kapsamında yer alan 1,9 milyon mükellef, bu yılın ilk dokuz ayında yaklaşık 800 milyon belge düzenledi. İlgili düzenlemelere göre, tüm mükelleflerin 2026 yılından itibaren e-Fatura düzenleme yetkisine sahip olması bekleniyor.

E-Tebligat Uygulamasının Etkisi

E-tebligat uygulaması, 11,8 milyon kullanıcı tarafından tercih edilmektedir. Yılın ilk dokuz ayında, toplamda 47 milyon tebligat elektronik ortamda iletildi. Uygulama ile bugüne kadar 243 milyon belge elektronik olarak tebliğ edildi ve bu süreç, 51 milyar lira tasarruf sağladı. Mükellefler, belge işlemlerinin yanı sıra ödemelerini de elektronik ortamda gerçekleştirebilmektedir. Bu işlemler, Dijital Vergi Dairesi ve Gelir İdaresi Başkanlığı'nın mobil uygulaması aracılığıyla, çeşitli bankaların kredi ve banka kartları, banka hesapları ile yapılabilmektedir.

