Öğrenciler Gabar'daki Petrol Üretim Tesisini Ziyaret Etti

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 'Maziden Atiye' programı çerçevesinde, Türkiye'nin farklı illerinden gelen öğrencileri Gabar Dağı'ndaki petrol üretim tesisinde ağırladı. Bu program, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla hayata geçirilmiş olup, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülmektedir.

Öğrencilerin Ziyareti

Şırnak İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından belirlenen 67 öğrenci ve 10 öğretmen, Gabar'daki petrol üretim tesisini ziyaret ederek, enerji üretim süreçlerine dair bilgi alma fırsatı buldu. Öğrenciler, arama, sondaj ve üretim operasyonları hakkında detaylı bilgiler edinirken, Şehit Esma Çevik-1 Üretim Kuyusu'nda petrolün yerin derinliklerinden çıkarılışını yerinde gözlemledi.

İlk İzlenimler ve Duygular

Fatma Buhara isimli öğrenci, Gabar’a ilk kez geldiğini belirterek, gördüklerinin beklentisinin çok ötesinde olduğunu ifade etti. Buhara, şehit isimlerinin üretim kuyularına verilmesini anlamlı bulduğunu ve bu durumun gurur verici olduğunu dile getirdi. "Şehitlerimizin isimlerinin burada yaşatılması çok güzel. Onların hatırası, her gün burada yeniden filizleniyor," şeklinde konuştu.

Nisa Nur Akman ise, tesiste yapılan üretimin yılın her dönemi kesintisiz şekilde devam etmesinin kendisini etkilediğini belirtti. Akman, "Burada çalışan insanların inancı ve heyecanı beni çok etkiledi," dedi.

Bakan Bayraktar'dan Açıklama

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, gençlerin Gabar ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Bayraktar, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla başlatılan 'Maziden Atiye' programı kapsamında, Türkiye'nin dört bir yanından gelen gençlerimizi milli enerji vizyonumuzun merkezi Gabar’da ağırladık. Bu dağlarda bir zamanlar terörle anılan yerler şimdi bağımsızlık mücadelesine tanıklık ediyorlar. Gençlerimizin gözlerindeki ışıltı, Gabar'da attığımız adımın önemini gösteriyor," dedi.

Bakan Bayraktar ayrıca, enerjide tam bağımsız Türkiye hedefine gençlerin enerjisi ve inancıyla ulaşmaya devam ettiklerini vurguladı.