Dolar
42,4509 %0,46
Euro
49,3576 %0,76
Gram Altın
5.551,47 % -1,86
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Ekonomi Palau Bayraklı Kruvaziyer "Astoria Grande" Alanya'ya Demirledi

Palau Bayraklı Kruvaziyer "Astoria Grande" Alanya'ya Demirledi

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
Palau Bayraklı Kruvaziyer "Astoria Grande" Alanya'ya Demirledi
Okunma Süresi: 1 dk

Palau bayrağına sahip "Astoria Grande" adlı kruvaziyer, Antalya'nın Alanya ilçesine ulaştı. 193 metre uzunluğundaki bu lüks gemi, Antalya'dan hareket ettikten sonra Alanya Limanı'na demir attı. Gemide, çoğunluğunu Rus turistlerin oluşturduğu 616 yolcu ve 435 kişilik bir personel bulunuyor.

Gümrük İşlemleri ve Turist Aktiviteleri

Alanya Limanı'na yanaşan "Astoria Grande", gümrük işlemlerinin tamamlanmasının ardından yolcularını karaya indirdi. Gemiden inen turistler, Alanya'nın tarihi ören yerlerini ziyaret etme imkanı buldu. Ayrıca, bölgedeki alışveriş merkezlerinde vakit geçirerek yerel ürünleri satın alma fırsatı elde ettiler. Restoran ve kafelerde geçirdikleri zamanla, Alanya'nın zengin mutfak kültürünü deneyimleme şansı yakaladılar.

Gelecek Hedefler ve Seyahat Programı

Alanya'daki ziyaretiyle birlikte "Astoria Grande", bölgedeki turizm hareketliliğine katkıda bulundu. Lüks geminin, yarın akşam İzmir'e hareket etmesi planlanıyor. Bu seyahat, hem yolcular hem de Alanya turizmi için önemli bir deneyim sunuyor. Alanya, doğal güzellikleri ve tarihi zenginlikleriyle kruvaziyer turizmi açısından cazibe merkezi olmaya devam ediyor.

Öğrenciler Gabar'daki Petrol Üretim Tesisini Ziyaret Etti
Öğrenciler Gabar'daki Petrol Üretim Tesisini Ziyaret Etti
#Gündem / 16 Kasım 2025
Banka Dolandırıcılığına Karşı Biyometrik Güvenlik Önlemleri Geliyor
Banka Dolandırıcılığına Karşı Biyometrik Güvenlik Önlemleri Geliyor
#Gündem / 16 Kasım 2025
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Ekonomi
E-tebligatla Kağıttan Milyarlarca Lira Tasarruf Edildi
E-tebligatla Kağıttan Milyarlarca Lira Tasarruf Edildi
Ekonomi
16 Kasım 2025 Gümüş Fiyatları: Güncel Durum ve Piyasa Analizi
16 Kasım 2025 Gümüş Fiyatları: Güncel Durum ve Piyasa Analizi
'Bereketli Topraklar'ın 3. Bölüm Ön İzlemesi Yayınlandı
'Bereketli Topraklar'ın 3. Bölüm Ön İzlemesi Yayınlandı
Oyun Sektöründe Kasım Ayı İndirimleri: Fiyatlar Yüzde 75'e Varan İndirimde
Oyun Sektöründe Kasım Ayı İndirimleri: Fiyatlar Yüzde 75'e Varan İndirimde
Elazığ Hentbolunda Ulusal Başarı: 14 Sporcu Beşiktaş ve Milli Takıma Davet Edildi
Elazığ Hentbolunda Ulusal Başarı: 14 Sporcu Beşiktaş ve Milli Takıma Davet Edildi
Şişli'de Yol Verme Tartışması Kanlı Bitti
Şişli'de Yol Verme Tartışması Kanlı Bitti
Sıla Türkoğlu’ndan 'Kızılcık Şerbeti'ne Duygusal Veda
Sıla Türkoğlu’ndan 'Kızılcık Şerbeti'ne Duygusal Veda
Kar Yağışı Ülke Genelinde Etkili Oldu, Sıcaklık Sıfırın Altına Düştü
Kar Yağışı Ülke Genelinde Etkili Oldu, Sıcaklık Sıfırın Altına Düştü
RSS
Copyright © 2025 . Her hakkı saklıdır.
habersoft