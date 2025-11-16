Palau Bayraklı Kruvaziyer "Astoria Grande" Alanya'ya Demirledi

Palau bayrağına sahip "Astoria Grande" adlı kruvaziyer, Antalya'nın Alanya ilçesine ulaştı. 193 metre uzunluğundaki bu lüks gemi, Antalya'dan hareket ettikten sonra Alanya Limanı'na demir attı. Gemide, çoğunluğunu Rus turistlerin oluşturduğu 616 yolcu ve 435 kişilik bir personel bulunuyor.

Gümrük İşlemleri ve Turist Aktiviteleri

Alanya Limanı'na yanaşan "Astoria Grande", gümrük işlemlerinin tamamlanmasının ardından yolcularını karaya indirdi. Gemiden inen turistler, Alanya'nın tarihi ören yerlerini ziyaret etme imkanı buldu. Ayrıca, bölgedeki alışveriş merkezlerinde vakit geçirerek yerel ürünleri satın alma fırsatı elde ettiler. Restoran ve kafelerde geçirdikleri zamanla, Alanya'nın zengin mutfak kültürünü deneyimleme şansı yakaladılar.

Gelecek Hedefler ve Seyahat Programı

Alanya'daki ziyaretiyle birlikte "Astoria Grande", bölgedeki turizm hareketliliğine katkıda bulundu. Lüks geminin, yarın akşam İzmir'e hareket etmesi planlanıyor. Bu seyahat, hem yolcular hem de Alanya turizmi için önemli bir deneyim sunuyor. Alanya, doğal güzellikleri ve tarihi zenginlikleriyle kruvaziyer turizmi açısından cazibe merkezi olmaya devam ediyor.