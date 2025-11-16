Beşiktaş Kulübü'nden Mustafa Erhan Hekimoğlu'na İlişkin Sakatlık Açıklaması

Beşiktaş Kulübü, Ümit Milli Takım'ın Ukrayna ile oynadığı maçta sakatlanan futbolcusu Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun sağlık durumu hakkında resmi bir açıklama yaptı. Siyah-beyazlılar, Hekimoğlu'nun sağ uyluk üst adale grubunda belirli bir rahatsızlık yaşadığını ve tedavi sürecinin başladığını duyurdu.

Sakatlık Detayları ve Yapılan Değerlendirme

Beşiktaş, Hekimoğlu'nun sağ uyluk bölgesindeki kas tendon bileşkesinde gerilme ve kısmi yırtık tespit edildiğini açıkladı. Kulübün sağlık ekibi, futbolcunun durumu hakkında detaylı bir değerlendirme yaptı ve MR görüntülemesi sonucunda sakatlığın boyutları netlik kazandı. Hekimoğlu, bu durum nedeniyle Ümit Milli Takım kadrosundan çıkarıldı.

Tedavi Süreci ve Beklentiler

Beşiktaş Kulübü, Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun tedavi sürecinin kendi sağlık ekibi tarafından yürütüleceğini belirtti. Hekimoğlu'nun sağlığına kavuşması için gerekli adımların atıldığı ifade edilirken, oyuncunun sahalara dönüş tarihi hakkında kesin bir bilgi verilmedi. Kulüp, futbolcunun en kısa sürede iyileşmesini ve takıma katılmasını ümit ediyor.

Mustafa Erhan Hekimoğlu, Beşiktaş'ın gelecek hedefleri açısından önemli bir oyuncu konumunda. Sakatlık sonrası kulüp, oyuncunun tedavisinin yanı sıra takıma yeniden kazandırılması için gereken tüm önlemleri alacak. Bu süreç, hem oyuncunun kariyeri hem de takımın performansı açısından kritik bir dönem olarak değerlendiriliyor.