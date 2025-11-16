Oyun Sektöründe Kasım Ayı İndirimleri: Fiyatlar Yüzde 75'e Varan İndirimde

Kasım ayının başlamasıyla birlikte oyun dünyasında büyük bir indirim dalgası yaşanıyor. Steam ve Epic Games platformlarındaki kampanyaların ardından, Ubisoft da kendi dijital mağazası Ubisoft Connect üzerinden Black Friday indirimlerini duyurdu. Artan döviz kurları ve enflasyon, Türkiye'de oyun fiyatlarının yükselmesine neden olurken, TL ile satış yapan platformların oyuncular için önemi daha da arttı. Ubisoft Connect, bu anlamda dikkat çekici bir alternatif sunarak, oyunseverlerin ilgisini çekiyor.

İndirimler ve Fırsatlar

Ubisoft'un Black Friday kampanyası çerçevesinde sunduğu indirimler, oyunseverler için oldukça cazip fırsatlar barındırıyor. Birçok popüler oyun, kasım ayı boyunca yüzde 75’e varan indirimlerle satışa sunuldu. Oyuncular, hem yeni çıkan hem de klasikleşmiş yapımlara daha uygun fiyatlarla ulaşma imkanı buluyor. Aşağıda bazı öne çıkan oyunların normal ve indirimli fiyatları yer almaktadır:

Assassin's Creed Shadows: Normal Fiyat: 1.749 TL, İndirimli Fiyat: 1.049,40 TL (-%40)

Assassin's Creed Valhalla: Normal Fiyat: 1.499 TL, İndirimli Fiyat: 299,80 TL (-%80)

Star Wars Outlaws: Normal Fiyat: 1.749 TL, İndirimli Fiyat: 524,70 TL (-%70)

Riders Republic: Normal Fiyat: 999 TL, İndirimli Fiyat: 99,90 TL (-%90)

Tom Clancy's The Division 2: Normal Fiyat: 749 TL, İndirimli Fiyat: 187,25 TL (-%75)

Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint: Normal Fiyat: 1.499 TL, İndirimli Fiyat: 149,90 TL (-%90)

Assassin's Creed Mirage: Normal Fiyat: 1.249 TL, İndirimli Fiyat: 374,70 TL (-%70)

The Rogue Prince of Persia: Normal Fiyat: 869 TL, İndirimli Fiyat: 651,75 TL (-%25)

Skull and Bones: Normal Fiyat: 869 TL, İndirimli Fiyat: 173,80 TL (-%80)

Prince of Persia The Lost Crown: Normal Fiyat: 869 TL, İndirimli Fiyat: 347,60 TL (-%60)

Avatar: Frontiers of Pandora: Normal Fiyat: 869 TL, İndirimli Fiyat: 782,10 TL (-%10)

The Crew Motorfest: Normal Fiyat: 1.749 TL, İndirimli Fiyat: 349,80 TL (-%80)

Tom Clancy's Rainbow Six Extraction: Normal Fiyat: 999 TL, İndirimli Fiyat: 249,75 TL (-%75)

Far Cry 6: Normal Fiyat: 1.499 TL, İndirimli Fiyat: 299,80 TL (-%80)

Watch Dogs Legion: Normal Fiyat: 1.499 TL, İndirimli Fiyat: 149,90 TL (-%90)



FC 26'nın İndirimli Fiyatı

Dünyaca ünlü futbol simülasyonu FC 26 da, bu indirim döneminde dikkat çeken bir diğer oyun olarak öne çıkıyor. FC 26, yüzde 50 indirimle 1.499 TL'den satışa sunuluyor. Oyunseverler için bu tür fırsatlar, hem bütçe dostu hem de çeşitli oyun deneyimlerini yaşama imkanı sağlıyor.

Kasım ayı indirimleri, oyun sektöründe alışveriş yapanlar için büyük fırsatlar sunmaya devam ediyor. Bu kampanyalar, oyuncuların ilgisini çekerken, oyun fiyatlarının yüksek olduğu bir dönemde önemli bir avantaj sağlıyor.