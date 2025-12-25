WhatsApp’a Yeni Özellik: Geçmiş Sohbetler Kolayca Silinecek

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulamalarından biri olan WhatsApp, kullanıcı deneyimini geliştirmek amacıyla yeni bir özellik üzerinde çalıştığını duyurdu. Uygulamanın "25.37.10.72" kodlu iOS beta sürümünde yer alan bu yenilik, kullanıcıların sohbet geçmişlerini daha etkili bir şekilde yönetmelerine olanak tanıyacak. Özellikle, belirli mesaj ve içeriklerin tek tek seçilerek silinmesine imkan sağlayacak bu özellik, birçok kullanıcı için büyük bir kolaylık sunacak.

Sohbet Temizleme İşlevi

WhatsApp'ın mevcut sürümünde, kullanıcılar bir sohbeti tamamen silmek ya da manuel olarak sohbet içeriğini seçerek temizlik yapmak zorundaydı. Ancak yeni özellik, bu durumu değiştiriyor. Kullanıcılar, belirli kategorilerdeki içerikleri seçerek silme işlemi gerçekleştirebilecekler. Bu sayede, bir sohbetteki metin mesajları bırakılabilirken, belgeler, ses dosyaları, videolar ve fotoğraflar gibi diğer öğeler de kolayca temizlenebilecek.

Depolama Alanı Sorunlarını Giderme

Yeni sohbet temizleme aracı, özellikle cihazlarında depolama alanı sorunları yaşayan kullanıcılar için önemli bir çözüm sunmayı hedefliyor. Kullanıcılar, ihtiyaç duymadıkları dosyaları hızlı bir şekilde silerek cihazlarındaki alanı artırabilecek. Bu özellik, kullanıcıların sohbet geçmişlerini daha verimli bir şekilde yönetmelerine yardımcı olacak.

Özelliğin Gelişimi ve Beklentiler

WhatsApp, yeni özelliği hakkında resmi bir açıklama yapmamış olsa da, bu işlevin yaklaşık bir ay önce Android versiyonunda test edilmeye başlandığı biliniyor. Bu durum, sohbet temizleme aracının iOS platformuna entegrasyonunun da yakın bir gelecekte gerçekleşebileceğini göstermektedir. Kullanıcılar, bu yeni özellik ile birlikte daha düzenli bir mesajlaşma deneyimi yaşayabilecek.

WhatsApp'ın sürekli olarak kullanıcı deneyimini geliştirme çabaları, uygulamanın rekabetçi ortamda öne çıkmasını sağlıyor. Kullanıcıların ihtiyaçlarına yönelik sunulan bu tür yenilikler, WhatsApp'ın mesajlaşma alanındaki liderliğini sürdürmesine katkı sağlamaktadır.