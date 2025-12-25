Dolar
42,8505 %0.01
Euro
50,9195 %0.01
Gram Altın
6.170,75 % 0,00
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Teknoloji WhatsApp’a Yeni Özellik: Geçmiş Sohbetler Kolayca Silinecek

WhatsApp’a Yeni Özellik: Geçmiş Sohbetler Kolayca Silinecek

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
WhatsApp’a Yeni Özellik: Geçmiş Sohbetler Kolayca Silinecek
Okunma Süresi: 2 dk

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulamalarından biri olan WhatsApp, kullanıcı deneyimini geliştirmek amacıyla yeni bir özellik üzerinde çalıştığını duyurdu. Uygulamanın "25.37.10.72" kodlu iOS beta sürümünde yer alan bu yenilik, kullanıcıların sohbet geçmişlerini daha etkili bir şekilde yönetmelerine olanak tanıyacak. Özellikle, belirli mesaj ve içeriklerin tek tek seçilerek silinmesine imkan sağlayacak bu özellik, birçok kullanıcı için büyük bir kolaylık sunacak.

Sohbet Temizleme İşlevi

WhatsApp'ın mevcut sürümünde, kullanıcılar bir sohbeti tamamen silmek ya da manuel olarak sohbet içeriğini seçerek temizlik yapmak zorundaydı. Ancak yeni özellik, bu durumu değiştiriyor. Kullanıcılar, belirli kategorilerdeki içerikleri seçerek silme işlemi gerçekleştirebilecekler. Bu sayede, bir sohbetteki metin mesajları bırakılabilirken, belgeler, ses dosyaları, videolar ve fotoğraflar gibi diğer öğeler de kolayca temizlenebilecek.

Depolama Alanı Sorunlarını Giderme

Yeni sohbet temizleme aracı, özellikle cihazlarında depolama alanı sorunları yaşayan kullanıcılar için önemli bir çözüm sunmayı hedefliyor. Kullanıcılar, ihtiyaç duymadıkları dosyaları hızlı bir şekilde silerek cihazlarındaki alanı artırabilecek. Bu özellik, kullanıcıların sohbet geçmişlerini daha verimli bir şekilde yönetmelerine yardımcı olacak.

Özelliğin Gelişimi ve Beklentiler

WhatsApp, yeni özelliği hakkında resmi bir açıklama yapmamış olsa da, bu işlevin yaklaşık bir ay önce Android versiyonunda test edilmeye başlandığı biliniyor. Bu durum, sohbet temizleme aracının iOS platformuna entegrasyonunun da yakın bir gelecekte gerçekleşebileceğini göstermektedir. Kullanıcılar, bu yeni özellik ile birlikte daha düzenli bir mesajlaşma deneyimi yaşayabilecek.

WhatsApp'ın sürekli olarak kullanıcı deneyimini geliştirme çabaları, uygulamanın rekabetçi ortamda öne çıkmasını sağlıyor. Kullanıcıların ihtiyaçlarına yönelik sunulan bu tür yenilikler, WhatsApp'ın mesajlaşma alanındaki liderliğini sürdürmesine katkı sağlamaktadır.

#Android
#İos
#Meta
#Whatsapp
#Sohbet Temizleme
Fenerbahçe'de İlk Yarının En Golcüsü Anderson Talisca
Fenerbahçe'de İlk Yarının En Golcüsü Anderson Talisca
#Spor / 25 Aralık 2025
Yeni Yıl Öncesi Narenciyede Yoğun Hasat Süreci
Yeni Yıl Öncesi Narenciyede Yoğun Hasat Süreci
#Ekonomi / 25 Aralık 2025
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Teknoloji
Eski Rockstar Çalışanı Açıkladı: GTA 6 Fiyatı Ne Olacak?
Eski Rockstar Çalışanı Açıkladı: GTA 6 Fiyatı Ne Olacak?
Teknoloji
Kullanıcılar Artık ChatGPT'nin Ruh Halini Değiştirebilecek
Kullanıcılar Artık ChatGPT'nin Ruh Halini Değiştirebilecek
DHA Görüntülü Yurt Haber Bülteni - 2
DHA Görüntülü Yurt Haber Bülteni - 2
Bugün Regaip Kandili: Dini Günler Takviminde Önemli Bir Tarih
Bugün Regaip Kandili: Dini Günler Takviminde Önemli Bir Tarih
Feyza Civelek'in "Kızılcıklar Oldu Mu?" Performansı ve İzleme Bilgileri
Feyza Civelek'in "Kızılcıklar Oldu Mu?" Performansı ve İzleme Bilgileri
Türkiye Beyaza Bürünecek: Kar Yağışı Bekleniyor
Türkiye Beyaza Bürünecek: Kar Yağışı Bekleniyor
25 Aralık 2025 Dolar Kuru Ne Kadar Oldu?
25 Aralık 2025 Dolar Kuru Ne Kadar Oldu?
Ankara'da FETÖ'ye Yönelik Operasyon: 20 Şüpheli Hakkında Gözaltı Kararı
Ankara'da FETÖ'ye Yönelik Operasyon: 20 Şüpheli Hakkında Gözaltı Kararı
RSS
Copyright © 2025 . Her hakkı saklıdır.
habersoft