Dolar
42,9209 %0.16
Euro
50,6488 %-0.05
Gram Altın
6.241,89 % 1,15
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Magazin Şeyma Subaşı, Geçmişine Dair Açıklamalarda Bulundu

Şeyma Subaşı, Geçmişine Dair Açıklamalarda Bulundu

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
Şeyma Subaşı, Geçmişine Dair Açıklamalarda Bulundu
Okunma Süresi: 2 dk

Hakkında yakalama kararı çıkarılan ünlü fenomen Şeyma Subaşı, sosyal medya platformu üzerinden paylaştığı video ile sessizliğini bozdu. Subaşı, videoda ülkesi Türkiye'ye dönme niyetinde olduğunu belirterek, "Süreçten kaçmıyorum" ifadelerini kullandı. Bu açıklamalar, son dönemdeki uyuşturucu operasyonları ve Subaşı'nın yaşadığı gelişmelerle ilgili merak uyandırdı.

Uyuşturucu Operasyonunda Yakalama Kararları

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen bir soruşturma çerçevesinde, aralarında ünlü isimlerin de bulunduğu toplam 30 kişi hakkında gözaltı ve yakalama kararları çıkarıldı. 18 Aralık'ta gerçekleştirilen operasyonda, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullandıkları şüphesiyle belirlenen kişilere yönelik İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından baskınlar düzenlendi. Bu operasyonda adresinde bulunamayan Şeyma Subaşı hakkında yakalama kararı verildi.

Subaşı'nın Açıklamaları ve Geçmişi

Son dönemde sosyal medya üzerinden manevi içerikli paylaşımlar yapan Şeyma Subaşı, hakkındaki gelişmelere dair bir video yayımlayarak düşüncelerini aktardı. Videoda, geri planda kalmasının nedenlerini açıklayan Subaşı, "Bu süreçten kaçmıyorum, tam tersi teslimiyet ile karşılıyorum. Çünkü biliyorum ki Allah'ın yazdığı hiçbir şey insanı küçültmek için değil, büyütmek içindir" dedi. Ayrıca, "Hakkımda çıkan haberleri görüyorum. Fakat ben uzun bir süredir içine çekilmiş biriyim. Geçmişte bazı görüntüler, bazı tanışıklıklar, bazı anılar, bazı anlar var fakat onlar artık hayatımda değiller" ifadeleriyle geçmişine atıfta bulundu.

Subaşı, bu döneminin kendisi için bir "temizlenme zamanı" olabileceğini düşündüğünü belirterek, herkesin sınavları olduğunu ifade etti. Bu açıklamalar, kamuoyunda dikkat çekerken, Subaşı'nın gelecekteki adımları merakla bekleniyor.

#Haberler
#Magazin
Asrın İnşası Türkiye'yi Yeniden Ayağa Kaldırdı: 455 Bin Konut Hak Sahiplerine Teslim Edilecek
Asrın İnşası Türkiye'yi Yeniden Ayağa Kaldırdı: 455 Bin Konut Hak Sahiplerine Teslim Edilecek
#Gündem / 26 Aralık 2025
Enes Bartan Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli, Ne İş Yapıyor, Neden Gözaltına Alındı?
Enes Bartan Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli, Ne İş Yapıyor, Neden Gözaltına Alındı?
#Gündem / 26 Aralık 2025
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Magazin
Deniz Akkaya’ya Hapis Cezası Verildi
Deniz Akkaya’ya Hapis Cezası Verildi
Magazin
ABD'li Oyuncu Pat Finn Hayatını Kaybetti
ABD'li Oyuncu Pat Finn Hayatını Kaybetti
Bahis Soruşturması Olayı Nedir? Bahis Soruşturması ile İlgili Detaylar Neler?
Bahis Soruşturması Olayı Nedir? Bahis Soruşturması ile İlgili Detaylar Neler?
Erden Timur Kimdir? Erden Timur Neden Gözaltında?
Erden Timur Kimdir? Erden Timur Neden Gözaltında?
Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun'un Nişanlısı Berfin Gümüşboğa Kimdir?
Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun'un Nişanlısı Berfin Gümüşboğa Kimdir?
Kremlin: Putin, Ukrayna'ya Yönelik Barış Planı Önerilerini Analiz Ediyor
Kremlin: Putin, Ukrayna'ya Yönelik Barış Planı Önerilerini Analiz Ediyor
Programdan Oyuna, Teknoloji Dünyasını Bir Adreste Toplayan Güç Merkezi
Programdan Oyuna, Teknoloji Dünyasını Bir Adreste Toplayan Güç Merkezi
Beşiktaş, Rick van Drongelen İle Transfer Görüşmelerine Başladı
Beşiktaş, Rick van Drongelen İle Transfer Görüşmelerine Başladı
RSS
Copyright © 2025 . Her hakkı saklıdır.
habersoft