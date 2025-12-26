Şeyma Subaşı, Geçmişine Dair Açıklamalarda Bulundu

Hakkında yakalama kararı çıkarılan ünlü fenomen Şeyma Subaşı, sosyal medya platformu üzerinden paylaştığı video ile sessizliğini bozdu. Subaşı, videoda ülkesi Türkiye'ye dönme niyetinde olduğunu belirterek, "Süreçten kaçmıyorum" ifadelerini kullandı. Bu açıklamalar, son dönemdeki uyuşturucu operasyonları ve Subaşı'nın yaşadığı gelişmelerle ilgili merak uyandırdı.

Uyuşturucu Operasyonunda Yakalama Kararları

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen bir soruşturma çerçevesinde, aralarında ünlü isimlerin de bulunduğu toplam 30 kişi hakkında gözaltı ve yakalama kararları çıkarıldı. 18 Aralık'ta gerçekleştirilen operasyonda, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullandıkları şüphesiyle belirlenen kişilere yönelik İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından baskınlar düzenlendi. Bu operasyonda adresinde bulunamayan Şeyma Subaşı hakkında yakalama kararı verildi.

Subaşı'nın Açıklamaları ve Geçmişi

Son dönemde sosyal medya üzerinden manevi içerikli paylaşımlar yapan Şeyma Subaşı, hakkındaki gelişmelere dair bir video yayımlayarak düşüncelerini aktardı. Videoda, geri planda kalmasının nedenlerini açıklayan Subaşı, "Bu süreçten kaçmıyorum, tam tersi teslimiyet ile karşılıyorum. Çünkü biliyorum ki Allah'ın yazdığı hiçbir şey insanı küçültmek için değil, büyütmek içindir" dedi. Ayrıca, "Hakkımda çıkan haberleri görüyorum. Fakat ben uzun bir süredir içine çekilmiş biriyim. Geçmişte bazı görüntüler, bazı tanışıklıklar, bazı anılar, bazı anlar var fakat onlar artık hayatımda değiller" ifadeleriyle geçmişine atıfta bulundu.

Subaşı, bu döneminin kendisi için bir "temizlenme zamanı" olabileceğini düşündüğünü belirterek, herkesin sınavları olduğunu ifade etti. Bu açıklamalar, kamuoyunda dikkat çekerken, Subaşı'nın gelecekteki adımları merakla bekleniyor.