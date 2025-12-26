Dolar
Asrın İnşası Türkiye'yi Yeniden Ayağa Kaldırdı: 455 Bin Konut Hak Sahiplerine Teslim Edilecek

Asrın İnşası Türkiye'yi Yeniden Ayağa Kaldırdı: 455 Bin Konut Hak Sahiplerine Teslim Edilecek

Yarın Hatay'da gerçekleştirilecek olan "Asrın İnşası Türkiye'nin Başarısı: 455 Bin Konut Tamam" temalı program, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla büyük bir törene ev sahipliği yapacak. Bu programda, "Asrın Felaketi" sonrasında başlatılan yeniden inşa sürecinin bir parçası olarak, tamamlanan bağımsız konutların hak sahiplerine teslim edilmesi planlanıyor. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, program öncesinde yaptığı açıklamada, devlet ve milletin iş birliği ile yürütülen bu tarihi mücadelenin önemine vurgu yaptı.

Hatay'da Tarihi Bir Program

Burhanettin Duran, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, devletin tüm gücüyle sahada olduğunu belirterek, "Asrın felaketinin" ardından yaşananların sadece bir yeniden inşa süreci değil, aynı zamanda bir dayanışma hikayesi olduğunu ifade etti. Duran, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde 11 ilde, 174 farklı alanda ve 3 bin 481 şantiyede yürütülen çalışmaların, "Asrın İnşa Seferberliği" adı altında yoğun bir şekilde devam ettiğini aktardı.

Dayanışmanın ve Kararlılığın Somut Göstergesi

Duran, bu büyük seferberliğin, milletin umudunu büyüttüğünü ve dayanışma ruhunu pekiştirdiğini belirterek, "Bu süreç, kararlılığın ve inancın en somut göstergesi olmuştur. Yarın, Cumhurbaşkanımızın katılımıyla Hatay'da gerçekleştirilecek programla, bu büyük emek taçlandırılacak ve tamamlanan bağımsız konutlar hak sahiplerine teslim edilecektir" dedi. Ayrıca, programda, konutların teslimatına dair görüntülerin de yer alacağı belirtildi.

Bu tarihi adım, Türkiye'nin afet sonrası toparlanma sürecinde önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor. 455 bin konutun tamamlanması, hem inşaat sektöründe hem de sosyal dayanışma alanında önemli bir başarı olarak kaydedilecek. Yerel halk ve hak sahipleri, bu teslimatın ardından yeni yuvalarına kavuşmanın heyecanını yaşıyor.

#Hatay
#Recep Tayyip Erdoğan
