Haberin Gündemi Gündem Banka Dolandırıcılığına Karşı Biyometrik Güvenlik Önlemleri Geliyor

Banka Dolandırıcılığına Karşı Biyometrik Güvenlik Önlemleri Geliyor

Yayınlanma
14
Banka Dolandırıcılığına Karşı Biyometrik Güvenlik Önlemleri Geliyor
Okunma Süresi: 2 dk

Artan banka dolandırıcılık vakaları, finansal işlemlerde güvenliği sağlamak amacıyla yeni düzenlemelerin gündeme gelmesine neden oldu. Meclis’e sunulan ve aralık ayında yasalaşması beklenen 11. Yargı Paketi, bankacılık işlemlerinde biyometrik doğrulama sistemini zorunlu hale getirerek, dolandırıcılık riskini minimize etmeyi hedefliyor. Bu kapsamda, ses, parmak izi, yüz ve göz taraması gibi biyometrik yöntemlerle para transferleri onaylanacak.

Biyometrik Doğrulama Süreci

Mobil bankacılık ve çevrim içi ödemelerin kullanımındaki artış, siber suçluların bu alanı hedef almasına zemin hazırladı. Dolandırıcılık vakalarının önüne geçmek için yetkililer, güvenlik önlemlerini güçlendirme kararı aldı. 11. Yargı Paketi ile getirilecek düzenlemelerle birlikte, yüksek tutarlı para transferleri ve ödemeleri gerçekleştiren kullanıcıların, kimliklerini ses, yüz, parmak izi ve göz taraması ile doğrulamaları zorunlu hale gelecek.

Yaşlı Kullanıcılar İçin Ekstra Koruma

65 yaş ve üzerindeki kullanıcılar için özel bir ses tanıma sistemi de devreye alınacak. Bu sistem, akıllı telefon kullanmayan yaşlı bireyler için dolandırıcılara karşı ek bir koruma sağlayacak. Böylece, yaşlı kullanıcıların bankacılık işlemlerinde güvenli bir şekilde işlem yapabilmeleri desteklenecek.

Güvenlik Chip’leri ile Elektronik Kimlik Doğrulama

Düzenleme kapsamında, banka ve kredi kartlarına entegre edilecek özel çipler ile birlikte tüm müşteri kimliklerinde yüz ve parmak tanımlama özelliği sağlanacak. Bu çipler, kart sahiplerinin kimliklerini elektronik ortamda doğrulamalarına olanak tanıyacak ve dolandırıcılık girişimlerini azaltmayı amaçlayacak.

Yeni güvenlik önlemlerinin, Meclis gündemine gelmesi ve aralık ayı itibarıyla yürürlüğe girmesi bekleniyor. Bu adımlar, bankacılık sektöründe güvenliği artırarak, kullanıcıların dolandırıcılığa karşı daha korunaklı bir şekilde işlem yapmalarını sağlayacak.

Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
