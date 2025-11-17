Dolar
Aslıhan Sinem Çiçek davasında yeni gelişme: Sanık 'kasten öldürme' suçundan yargılanacak

Aslıhan Sinem Çiçek davasında yeni gelişme: Sanık 'kasten öldürme' suçundan yargılanacak

Yayınlanma 14
14
Abone Ol google news
Aslıhan Sinem Çiçek davasında yeni gelişme: Sanık 'kasten öldürme' suçundan yargılanacak
Okunma Süresi: 3 dk

İzmir'de 18 yaşındaki Aslıhan Sinem Çiçek'in ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında önemli bir gelişme yaşandı. 26 Temmuz 2022'de iş görüşmesi için evinden çıkan Çiçek, bir gün sonra Ege Üniversitesi Hastanesi'nde ağır yaralı olarak bulundu ve hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili hazırlanan ek iddianamede, sanık Cem Acar'ın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası istemiyle yargılanacağı belirtildi. Şüpheli Acar’ın, Çiçek’e uyuşturucu madde vererek ölümüne sebep olduğu iddia ediliyor.

Olayın Gelişimi

Aslıhan Sinem Çiçek, iş görüşmesi için Bornova ilçesindeki bir adrese gittiği gün eve dönmedi. Babası Serdar Çiçek, kızına ulaşamayınca polise kayıp başvurusunda bulundu. Yapılan araştırmalar sonucunda Aslıhan'ın Ege Üniversitesi Hastanesi'nde ağır durumda olduğu belirlendi. Çiçek, hastanede bir gün sonra yaşamını yitirdi. Olayın ardından Burak Kaya gözaltına alındı ve Çiçek'in telefonunda yapılan incelemeler sonucu hakkında "gasp" suçlamasıyla tutuklandı.

Cem Acar'ın Yakalanması

Cem Acar, Çiçek'in son olarak bindiği beyaz ticari aracın araştırılması sonucunda tespit edildi. Polis, Acar’ın bulunduğu adrese operasyon düzenleyerek şüpheliyi gözaltına aldı. Acar, "nitelikli cinsel saldırı" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi ancak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Acar’a, konutunu terk etmeme ve yurt dışına çıkış yasağı getirildi.

İddianame ve Suçlamalar

İzmir 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, Cem Acar için "nitelikli cinsel saldırı" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 19 yıla kadar, Burak Kaya için ise "yağma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Ancak "olasılık kastla öldürme" suçundan kovuşturmaya yer olmadığına dair kararın yeniden ele alınmasına karar verildi. Çiçek ailesi, sanıkların "kasten öldürme" suçundan yargılanması için savcılığa başvurdu ve bu talep üzerine yeni bir gelişme yaşandı.

Cem Acar'a Yönelik Yeni Suçlamalar

Cem Acar hakkında hazırlanan ek iddianamede, Acar’ın Aslıhan Sinem Çiçek'i Bornova'daki arkadaşlarının bulunduğu bölgeden otomobiliyle alıp, uyuşturucu maddelerle buluşturduğu iddiaları yer aldı. Çiçek'in akşam saatlerinde Acar'ın evinde fenalaşarak camı kırdığı ve ardından dışarı çıkarak yolda koştuğu, polis tarafından bulunduğu ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtildi. Acar’ın, Çiçek’in fenalaşması durumunda sağlık ekiplerine haber vermeyerek, olayın ölümle sonuçlanmasına neden olduğu vurgulandı.

Yargı Sürecinin Devamı

Ek iddianamede, Cem Acar'ın davranışının "kasten öldürme" sonucunu doğurabileceği değerlendirildi. Bu nedenle Acar hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis, "uyarıcı madde ticareti" suçundan ise en az 10 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı. Bu yeni dava, mevcut dosyayla birleştirildi ve sürecin ilerlemesi için gerekli adımlar atılmaya devam ediyor.

#İzmir
#Aslıhan Sinem Çiçek
#Cem Acar
