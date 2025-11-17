Bursa Kestane Şekeri, AB Coğrafi İşaret Tescili Aldı

Bursa Kestane Şekeri, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nın (BTSO) girişimleri sayesinde Avrupa Birliği'nden coğrafi işaret tescili aldı. Bu önemli adım, hem yerel üreticilere hem de Türkiye ekonomisine önemli katkılar sağlaması bekleniyor. BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, tescilin Bursa Kestane Şekeri'nin uluslararası pazarda tanıtımını güçlendireceğini vurguladı.

Tescil Süreci ve Önemi

BTSO, Bursa'nın geleneksel lezzetlerini uluslararası düzeyde markalaştırma hedefi doğrultusunda coğrafi işaret tescil çalışmalarını sürdürmektedir. Daha önce, Bursa Siyah İnciri, Gemlik Zeytini ve Bursa Şeftalisi gibi ürünlerin tescil süreçlerine öncülük eden BTSO, bu kez Bursa Kestane Şekeri ile AB'den tescil alan dördüncü ürününü elde etti. Burkay, "Bursa Kestane Şekeri'mizin adını dünyaya taşıması; üreticilerimize, ticaretimize ve ihracatımıza önemli katkılar sağlayacak. Kentimiz ve ülkemiz için hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Bursa'nın Geleneksel Ürünleri

Bursa'nın coğrafi yapısı ve tarımsal üretim zenginliği, şehri geleneksel ürünler açısından Türkiye'nin en önemli merkezlerinden biri haline getiriyor. Burkay, sahip oldukları değerleri koruyarak gelecek nesillere aktarmayı hedeflediklerini belirtti. "Geleneksel ve yöresel ürünler için coğrafi işaret tescili alma çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diyen Burkay, AB Komisyonu tarafından onaylanan tescilin, kestane şekerinin kökeni, üretim yöntemi ve kültürel bağlarıyla Bursa'ya ait olduğunu belgelemiş olduğunu ifade etti.

Ekonomik Etkiler

Coğrafi işaret tescili, yerel üreticilere ve ülke ekonomisine önemli katma değer sağlayacak. Bu tescil, kestane şekerinin doğru şartlarda üretilmesini güvence altına alırken, hem ulusal hem de uluslararası tanıtımını güçlendirecek. Burkay, "Bursa Kestane Şekeri'mizin dünya çapında bilinirliğinin artması, üreticilerimize, ticaretimize ve ihracatımıza önemli katkılar sunacaktır" dedi. Uzun yıllar boyunca Bursa'nın meşhur Şekerciler Çarşısı'nda üretilen kestane şekeri, geçmişte Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e hediye edilen bir lezzet olarak da tarihe geçmiştir.

Bursa Kestane Şekeri'nin AB coğrafi işaret tescili alması, bu geleneksel ürünün uluslararası alandaki yerini pekiştirmiştir. Üretim merkezi olan Bursa, bu tescille birlikte kültürel mirasını daha geniş kitlelere ulaştırma fırsatına sahip olmuştur.