Çifte Zam Geldi: 2026 SGK Prim Rehberi

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 2026 yılına ait prim ve borçlanma tablolarını yayımladı. Yeni düzenlemeler, brüt asgari ücretin 33 bin 30 TL, net asgari ücretin ise 28 bin 75 TL olarak belirlenmesiyle birlikte önemli artışlar getirdi. Günlük brüt asgari ücretin 1.101 TL'ye yükselmesiyle, asgari ücrete bağlı primler, borçlanmalar ve Bağ-Kur primleri de artış gösterdi.

Prim ve Borçlanma Tablolarındaki Değişiklikler

SGK'nın verilerine göre, primlere esas aylık üst sınır 297 bin 270 TL'ye, günlük üst sınır ise 9 bin 909 TL'ye çıkarıldı. Bu artış, yüksek gelirli çalışanların prim ödemelerini artırırken, emeklilikte daha yüksek aylık alma ihtimalini de beraberinde getiriyor. 2026 yılında asgari ücretli bir çalışanın işverene toplam maliyeti 41 bin 535 TL'ye ulaşacak. Prim teşviklerinden faydalanılması durumunda bu maliyet, 2 puanlık teşvikte 40 bin 214 TL, 5 puanlık teşvikte ise 39 bin 223 TL'ye kadar düşebiliyor.

Bağ-Kur ve İsteğe Bağlı Sigorta Primleri

Bağ-Kur'lular ve esnaf için prim yükü daha da ağırlaştı. Aylık asgari Bağ-Kur primi 11 bin 808 TL olarak belirlenirken, düzenli ödeyenler için bu rakam 10 bin 156 TL oldu. Tarım sektöründe ise tarım Bağ-Kur primi 11 bin 725 TL, 2925 sayılı tarım SSK primi ise 5 bin 862 TL olarak hesaplandı. İsteğe bağlı sigorta primi, 2026 yılı için aylık 10 bin 899 TL'ye yükseldi. Bu primlerin Bağ-Kur kapsamında sayılması, uzun vadede emeklilik statüsünü etkileyebilir.

Genel Sağlık Sigortası (GSS) Primi Arttı

Çalışmayan ve güvencesiz vatandaşlar için Genel Sağlık Sigortası (GSS) primi, asgari ücretin brüt tutarına bağlı olarak artarak 1.981 TL'ye yükseldi. Bu, GSS primindeki artış oranının yüzde 154'e ulaşması anlamına geliyor. Doğum ve yurt dışı borçlanmalarında oran yüzde 27'de sabit kalsa da, brüt asgari ücret artışı nedeniyle bu tutarlar da yüzde 27 oranında yükseldi. Askerlik, kısmi süreli çalışma ve doktora süreleri gibi borçlanmalarda ise oran yüzde 32'den yüzde 45'e çıkarıldı, bu da yaklaşık yüzde 78,5'lik bir artış anlamına geliyor.

Bağ-Kur İhyası Üzerindeki Etkiler

Bağ-Kur ihyasında da hem oran hem de asgari ücret artışları etkili oldu. Önceden yüzde 34,5 olan ihya oranı, yeni düzenlemeyle yüzde 45'e yükseldi. Toplam artış ise yüzde 65,7'ye ulaştı. Bu durum, 2026 yılında Bağ-Kur ihyasının maliyetini önemli ölçüde artırmış durumda. SGK'nın bu yeni düzenlemeleri, işverenler ve çalışanlar için finansal planlamalar açısından dikkate alınması gereken önemli değişiklikler içeriyor.