Mehmet Sevigen Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli?

Mehmet Sevigen Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli?

Mehmet Sevigen Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli?
Okunma Süresi: 2 dk

Mehmet Sevigen, oğlu Berke Sevigen'in Nurcan Yıldız ile evlenmesi dolayısıyla yeniden gündeme geldi. Düğün töreni, İstanbul'un gözde mekanlarından Çırağan Sarayı'nda gerçekleştirildi ve etkinliğe birçok tanınmış siyasetçi katıldı. Bu durum, Mehmet Sevigen'in siyasi geçmişi ve kariyeri hakkında daha fazla bilgi arayışını da beraberinde getirdi.

Mehmet Sevigen'in Biyografisi

Mehmet Sevigen, 4 Temmuz 1954 tarihinde Malatya'da doğmuştur. Siyasi kariyerine 1976 yılında Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ile adım atan Sevigen, Deniz Baykal döneminde partinin önde gelen isimlerinden biri haline gelmiştir. 12 Eylül Darbesi sonrası CHP'nin kapatılmasıyla birlikte, Rahşan Ecevit tarafından kurulan Demokratik Sol Parti'ye (DSP) katılmış ve burada İstanbul İl Başkanlığı görevini üstlenmiştir. DSP'nin mecliste temsil edilen 7 milletvekilinden biri olan Sevigen, siyasi hayatında önemli bir yer edinmiştir.

Siyasi Kariyeri ve Önemli Görevleri

1992 yılında CHP'nin yeniden açılması sürecinde, DSP'nin CHP'ye katılmasını savunan Mehmet Sevigen, bu tarihte DSP'den ayrılarak CHP'ye katılmıştır. 1992-2010 yılları arasında Deniz Baykal'ın liderliğinde 19., 20., 22. ve 23. dönem İstanbul Milletvekilliği yapmıştır. Ayrıca, Tansu Çiller'in Başbakanlığı döneminde 52. hükümette Devlet Bakanlığı görevinde bulunmuştur. Ancak 2010 yılında CHP'deki etkisi azalmış ve 2021 yılında partiden ihraç edilmiştir.

Mehmet Sevigen'in Yaşı ve Kişisel Hayatı

Mehmet Sevigen, 2025 yılı itibarıyla 71 yaşındadır. Genç yaşlarda katıldığı fotoroman yarışmasında birinci olmasının yanı sıra, dans yarışmasında da başarılı olmuştur. Bu gibi etkinlikler, onun sosyal yaşamını ve sanatla olan ilgisini gözler önüne sermektedir.

Sonuç

Mehmet Sevigen, Türk siyasetinde önemli bir figür olarak yer almış ve uzun yıllar çeşitli görevlerde bulunmuştur. Oğlu Berke Sevigen'in düğün töreni, onun sosyal çevresinde hala etkin bir figür olduğunu göstermektedir.

