16 Yaşındaki Emre Yazgan'ın Ölümünde Savunma: 'Sanık Değil Mağdur Olmalı'

16 Yaşındaki Emre Yazgan'ın Ölümünde Savunma: 'Sanık Değil Mağdur Olmalı'

Yayınlanma
14
16 Yaşındaki Emre Yazgan'ın Ölümünde Savunma: 'Sanık Değil Mağdur Olmalı'
Okunma Süresi: 2 dk

21 Aralık 2024 tarihinde Erzurum'un Palandöken bölgesinde meydana gelen çığ felaketi, 16 yaşındaki Emre Yazgan'ın hayatını kaybetmesine ve 4 sporcunun yaralanmasına yol açtı. Olayla ilgili yürütülen soruşturma neticesinde, kulüp yöneticisi Galip Ş. ve antrenör B.M. hakkında 'taksirle bir insanın ölümüne sebebiyet verme' suçlamasıyla kamu davası açıldı. İlk duruşma, Erzurum 5'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde gerçekleştirildi.

Olayın Gelişimi ve Soruşturma Süreci

Palandöken Dağı Sultan Seki mevkisinde, Judo Milli Takımı'nın yüksek irtifa kampı sırasında antrenman yapan sporcular üzerinde çığ düştü. Olayın ardından sağlık ve kurtarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Çığ altında kalan Emre Yazgan, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirirken, diğer 4 sporcu yaralandı. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili başlattığı soruşturmada Galip Ş. ve B.M.'yi suçlu buldu ve yargı süreci başladı.

Duruşmada Yaşananlar

Duruşmaya, Emre Yazgan'ın ailesi ve sanıklar katıldı. Galip Ş. ifadesinde, olayla ilgili herhangi bir sorumluluğu olmadığını ve sorumluluğun Erzurum Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde olduğunu savundu. Ayrıca, kampın her sene düzenlendiğini ve gerekli onayların alındığını belirtti. Sanık avukatı, bilirkişi raporunun gerçekleri yansıtmadığını ifade ederek müvekkilinin suçsuz olduğunu ve mağdur konumunda olduğunu vurguladı.

Ailenin Talepleri ve Mahkeme Kararları

Emre Yazgan'ın babası Fatih Yazgan, başka sporcuların da benzer acılar yaşamaması için sorumluların cezalandırılmasını talep etti. Anne Gülcan Yazgan ise olayın nedenini bilmediğini, ancak adaletin yerini bulmasını istediğini belirtti. Mahkemeye katılan Jandarma Arama Kurtarma (JAK) görevlisi, Emre'ye ulaşma sürecini ve müdahale sırasında yaşananları aktardı. Bu ifadeler, duruşmanın ilerleyen aşamalarında önemli bir etki yarattı.

Mahkeme heyeti, duruşmaya katılmayan sorumlu antrenör B.M.'nin zorla getirilmesine ve sanık ile tanıkların tekrar dinlenmesine karar vererek duruşmayı erteledi. Olayın detaylı incelenmesi ve tarafların ifadelerinin yeniden değerlendirilmesi, sürecin ilerlemesi açısından büyük önem taşıyor.

#Palandöken
#Çığ Düşmesi
Spor
