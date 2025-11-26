Dolar
Kuruluş Orhan'ın yıldızı Mert Yazıcıoğlu'nun abisi paylaştı! 2 yakışıklı yan yana

Kuruluş Orhan'ın yıldızı Mert Yazıcıoğlu'nun abisi paylaştı! 2 yakışıklı yan yana

Kuruluş Orhan'ın yıldızı Mert Yazıcıoğlu'nun abisi paylaştı! 2 yakışıklı yan yana
ATV’nin büyük ilgiyle takip edilen dizisi 'Kuruluş Orhan', yeni sezonuyla izleyicileri ekran başına toplamaya devam ediyor. Başrolünü Mert Yazıcıoğlu’nun üstlendiği bu yapım, çarşamba akşamlarının en çok konuşulan dizisi olma konumunu sürdürüyor. Yazıcıoğlu, dizide canlandırdığı 'Orhan Bey' karakteri ile yalnızca performansı değil, aynı zamanda sosyal medyadaki etkisiyle de dikkat çekiyor.

Mert Yazıcıoğlu'nun Sosyal Medya Popülaritesi

İki milyondan fazla takipçisi bulunan Mert Yazıcıoğlu, sosyal medya platformlarında yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme geliyor. Her yeni gönderisi, takipçileri tarafından yoğun ilgiyle karşılanıyor. Bu kez, Yazıcıoğlu’nun abisi Cenk Yazıcıoğlu tarafından paylaşılan bir fotoğraf, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Cenk Yazıcıoğlu’nun, “Siyah giyen adamlar” notuyla paylaştığı kare, kısa sürede birçok beğeni aldı.

Kardeşler Arasındaki Benzerlik Dikkat Çekti

Fotoğrafta iki kardeşin yan yana durması, takipçilerinin dikkatini çekti ve birçok kişi benzerlikleri karşısında şaşkınlıklarını dile getirdi. Sosyal medya kullanıcıları, “İki yakışıklı yan yana” ve “Çok benziyorlar” gibi yorumlarla bu durumu ifade ettiler. Mert Yazıcıoğlu’nun abisi Cenk Yazıcıoğlu, magazin dünyasından uzak durmayı tercih ediyor ve otomotiv sektöründe kariyerine devam ediyor.

Mert Yazıcıoğlu’nun dizi performansı ve sosyal medyadaki etkisi, onu yalnızca bir oyuncu olarak değil, aynı zamanda genç neslin gözde isimlerinden biri haline getiriyor. Kuruluş Orhan dizisi, bu tür paylaşımlarla sadece oyuncularının değil, onların ailelerinin de dikkat çekmesini sağlıyor. Kardeşlerin bu görünümü, izleyicilerin ve takipçilerin ilgisini daha da artırıyor.

