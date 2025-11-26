Dolar
Ahmet Davutoğlu'ndan Dört Partili Birleşme Açıklaması

Ahmet Davutoğlu'ndan Dört Partili Birleşme Açıklaması

14
14
Ahmet Davutoğlu'ndan Dört Partili Birleşme Açıklaması
Okunma Süresi: 2 dk

Ankara'da siyasi kulislerde, Gelecek, Saadet, DEVA ve Yeniden Refah Partisi'nin birleşme olasılığı gündeme geldi. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, bu konuda net açıklamalarda bulundu. Davutoğlu, "Gün ego yapma günü değil. Saadet, DEVA, Gelecek ve Yeniden Refah birleşebilir" dedi.

Yeni Yol Grubu ve Meclis Temsili

Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve DEVA Partisi, Meclis'te Yeni Yol grubunu oluşturarak güç birliği yapmış durumda. Bu grup, toplamda 21 milletvekili ile temsil ediliyor. Yeniden Refah Partisi ise Meclis'te 4 vekil ile yer alıyor. Bu dört partinin birleşme ihtimali, siyasi analistler tarafından dikkatle izleniyor.

Parti Yetkililerinden Değerlendirmeler

Birleşme konusundaki söylentilere parti yetkililerinden de yanıtlar geldi. Gelecek Partisi'nden bir yetkili, "işbirliği" şeklinde bir birleşmenin mümkün olabileceğini ifade etti. Yeniden Refah Partisi'nden bir yetkili ise, birleşme ve ittifak modellerinin istişare edildiğini belirtti. Saadet Partisi'nde ise Mahmut Arıkan, bu durumu seçim işbirliği olarak tanımladı. DEVA Partisi'nden gelen açıklamada ise, "diyalog zemini" ifadesi kullanılarak birleşmeye yeşil ışık verildiği anlaşıldı.

Davutoğlu'nun Birleşme Vurgusu

Ahmet Davutoğlu, dün katıldığı bir programda birleşme konusuna dair önemli ifadelerde bulundu. Davutoğlu, "Gün ego yapma günü değil. Saadet, DEVA, Gelecek ve Yeniden Refah birleşebilir. Ben elimden gelen her şeyi yapacağım. Umarım, seçim sathına girmeden bu birleşmeyi gerçekleştiririz" sözleriyle, bu sürecin önemine dikkat çekti.

Bu açıklamalar, dört partinin birleşme sürecinin hız kazanabileceğine dair umutları artırdı. Siyasi gözlemciler, bu birleşmenin Türkiye'nin siyasi dengeleri üzerinde önemli etkileri olabileceğini öngörüyor. Birleşme sürecinin nasıl şekilleneceği ve hangi adımların atılacağı ise önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

#Ahmet Davutoğlu
#Gelecek Partisi
#Yeni İttifak
