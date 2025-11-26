LCW Influencer Başvuru Formu Nereden Doldurulur? Kimler Katılabilir?

Sosyal medyada takipçiniz varsa ve markalarla iş birliği yaparak gelir elde etmek istiyorsanız, LC Waikiki'nin influencer programı tam size göre! 2025–2026 dönemi için başvuruları devam eden “Bizim Influencer’ımız Sensin” projesi, içerik üreticilere hem tanıtım fırsatı hem de kazanç sağlama imkânı sunuyor.

Başvuru nereden ve nasıl yapılır?

LCW influencer başvuru formu, markanın resmi web sitesinde yer alıyor. Ayrıca LC Waikiki’nin dijital iş ortağı olan Influio üzerinden de başvuru yapılabiliyor. Alternatif başvuru mail adresi: [email protected]

Formda istenen bilgiler:

– İsim, soyisim, e-posta, telefon

– Instagram, TikTok, YouTube vb. sosyal medya hesapları

– Takipçi sayısı ve içerik örnekleri

Kimler başvurabilir?

– Instagram, TikTok, YouTube gibi platformlarda en az 500 takipçiye sahip olan

– Takipçileri organik (gerçek kullanıcılar) olan

– Moda, lifestyle, kombin içerikleri paylaşan içerik üreticiler

– Aktif içerik üreten, özgün bir stile sahip sosyal medya kullanıcıları

Başvurular online ortamda değerlendiriliyor. Kabul edilen influencer’lar, LC Waikiki ürünlerini tanıtan içerikler paylaşarak hediye çekleri, özel kampanyalar ve iş birlikleri kazanabiliyor.

Marka ile uzun vadeli iş birliği fırsatını kaçırmamak için başvuruların eksiksiz ve güncel bilgilerle yapılması gerekiyor.