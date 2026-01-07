KPSS 2025/2 TERCİH SONUÇLARI | KPSS 2025/2 açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Gözler ÖSYM merkezi atama sonuçlarında

KPSS 2025/2 tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, bu yıl tercih sürecini tamamlayan adaylar tarafından büyük bir merakla bekleniyor. ÖSYM tarafından yürütülen merkezi yerleştirme işlemleri, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik çerçevesinde sürdürülüyor. Adaylar, 18-25 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirdikleri tercihlerin sonuçlarını öğrenmek için ÖSYM’nin resmi açıklamalarını dikkatle takip ediyor.

KPSS 2025/2 Tercih Sonuçları Hakkında Bilgiler

Kamu kurum ve kuruluşlarının çeşitli kadro ve pozisyonlarına yapılacak atamalar için yapılan KPSS 2025/2 tercihleri tamamlandı. Adaylar, sonuçların ilan edilmesi için geri sayım yaparken, ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden yapılacak duyurulara odaklanmış durumda. KPSS 2025/2 tercih sonuçları, henüz erişime açılmadı ve sonuçların ne zaman açıklanacağına dair kesin bir tarih belirlenmiş değil.

Geçmiş Yıllara Yönelik Karşılaştırmalar

Geçtiğimiz yıl KPSS 2024/2 tercih sonuçları, 19-26 Aralık 2024 tarihleri arasında alınan tercihlerin ardından 3 Ocak 2025 tarihinde açıklanmıştı. Bu yıl da benzer bir takvimin izlenmesi bekleniyor. Adaylar, KPSS 2025/2 tercih sonuçlarını açıklandığı andan itibaren ÖSYM’nin resmi sonuç açıklama ekranı üzerinden öğrenebilecekler. Sonuçları görüntülemek için T.C. kimlik numarası ve şifre gerekmektedir.

KPSS 2025/2 tercih sonuçlarıyla ilgili gelişmeler, adayların kamu sektöründe kariyer hedeflerine ulaşmaları açısından büyük öneme sahip. Bu nedenle, adayların sonuçları takip etmeye devam etmeleri önerilmektedir. ÖSYM'nin resmi açıklamaları doğrultusunda, sonuçların açıklanacağı tarihin netleşmesiyle birlikte, adaylar için önemli bir süreç başlayacaktır.