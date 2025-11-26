Çeyrek ve Gram Altın Fiyatlarında Son Durum

Altın fiyatları, yatırımcılar tarafından merakla takip edilmeye devam ediyor. Yıl sonuna yaklaşırken, piyasalarda yaşanan dalgalanmalar yatırımcıların dikkatini çekiyor. Bu bağlamda, 26 Kasım tarihli güncel altın fiyatları ve yatırımcılar için önemi üzerine detaylı bilgiler sunulmaktadır. Peki, gram altın ve çeyrek altın fiyatları ne durumda? İşte yanıtlar.

Gram Altın Fiyatı

Altın yatırımcılarının en çok tercih ettiği ürünlerden biri olan gram altın, piyasalarda önemli bir yer tutuyor. Güncel verilere göre gram altın fiyatı alışta 5.686,26 TL, satışta ise 5.687,06 TL olarak belirlenmiştir. Bu fiyatlar, yatırımcıların altın alım-satım kararlarını doğrudan etkilemektedir.

Çeyrek Altın Fiyatı

Çeyrek altın, Türkiye'de en yaygın kullanılan altın yatırım araçlarından biridir. 26 Kasım itibarıyla çeyrek altın fiyatı alışta 9.257,74 TL, satışta ise 9.469,46 TL olarak işlem görmektedir. Bu fiyatlar, özellikle düğün ve özel günlerde hediye olarak tercih edilen çeyrek altının değerini yansıtmaktadır.

Yarım ve Tam Altın Fiyatları

Yarım altın fiyatları alışta 18.457,62 TL, satışta 18.938,91 TL olarak belirlenmiştir. Tam altın ise alış fiyatı 37.761,99 TL, satış fiyatı ise yine 37.761,99 TL seviyesindedir. Bu fiyatlar, altın yatırımcıları için önemli bir gösterge niteliğindedir.

Cumhuriyet Altını ve Ons Altın Fiyatları

Cumhuriyet altını fiyatları 38.373,00 TL alış ve 38.953,00 TL satış olarak güncellenmiştir. Ayrıca, uluslararası piyasalarda işlem gören ons altın fiyatı ise alışta $4.162,64, satışta $4.163,22 olarak kaydedilmiştir. Bu değerler, döviz kurlarındaki değişimlerle birlikte altın fiyatlarının seyrini etkilemektedir.

22 Ayar Bilezik Fiyatı

Yatırımcılar için bir diğer önemli ürün olan 22 ayar bilezik fiyatı ise alışta 5.276,91 TL, satışta 5.282,04 TL olarak belirlenmiştir. Bilezikler, özellikle ziynet eşyası olarak tercih edilmektedir ve yatırımcılar için değerli bir alternatif sunmaktadır.

Altın fiyatlarındaki dalgalanmalar, yatırımcıların stratejilerini belirlemede etkili bir rol oynamaktadır. Bu nedenle, güncel fiyatların takibi büyük önem taşımaktadır. Yatırımcıların piyasa koşullarını ve döviz kurlarını dikkate alarak altın alım-satım kararlarını vermeleri önerilmektedir.